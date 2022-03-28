Google припинила підключати російські кредитки до Google Pay

Як відомо, Google працювала над тим, щоб карти “Мир” запрацювали з її системою безконтактної оплати Google Pay. Тепер ці роботи згорнули.





Про це свідчать дані The Wall Street Journal. Американський техногігант на даний момент більше не працює над підключенням карток російської платіжної системи «Мир» до безконтактної системи оплати Google Pay.

Раніше в Google всерйоз мали намір дозволити власникам карток “Мир” використовувати Google Pay. Тепер плани змінилися.

До речі, раніше Apple також заборонила додавати карти “Мир” в аналогічну Google Pay систему Apple Pay. Спочатку російські користувачі почали скаржитися на неможливість прив’язати карту “Мир” до Apple Pay. Потім клієнти, що зареєструвалися раніше, стали скаржитися на проблеми з безконтактною оплатою.

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