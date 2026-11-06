Ці дороги змушують водіїв пригальмовувати без штрафів і камер: як працюють незвичайні технології

У різних країнах світу дорожні служби використовують незвичайні способи боротьби з перевищенням швидкості. Замість додаткових камер і штрафів вони застосовують кольоровий асфальт, світлову розмітку та оптичні ілюзії, які змушують водіїв бути уважнішими й іноді інстинктивно зменшувати швидкість.

Зазвичай безпеку на дорогах намагаються підвищувати за допомогою дорожніх знаків, камер контролю швидкості та штрафів. Проте існують і менш традиційні рішення, які впливають безпосередньо на сприйняття водія. Завдяки незвичайним кольорам, геометричним малюнкам і світловим ефектам звичайна дорога може здаватися вужчою або навіть створювати ілюзію перешкоди.

Подібні технології вже випробовують в Індії, Ісландії, Японії та країнах Європи. Їхня головна мета — привернути увагу автомобіліста до потенційно небезпечної ділянки ще до того, як виникне необхідність різко гальмувати. Водночас ефективність окремих рішень залежить від дорожніх умов і не завжди підтверджена масштабними дослідженнями.

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Червона шахівниця замість камери контролю швидкості в Індії

Один із найцікавіших прикладів можна побачити на індійській автомагістралі NH-45, яка проходить через тигровий заповідник Вірангана Дургаваті. На двокілометровій ділянці дорожники нанесли яскраво-червону розмітку у вигляді великих прямокутників, що нагадують шахову дошку. Проєкт реалізувало Національне управління автомобільних доріг Індії (NHAI).

Незвичайне покриття має товщину приблизно 5 мм і трохи виступає над асфальтом. Коли автомобіль проїжджає такою ділянкою, водій відчуває легку вібрацію, а червоний колір додатково привертає увагу. За задумом дорожніх служб, це спонукає автомобілістів зменшувати швидкість без необхідності встановлювати звичайні лежачі поліцейські.

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वन्यजीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर 🇮🇳 भारत में पहली बार 🛣️ राजमार्ग पर 5 मिमी की रेड टेबल-टॉप ब्लॉक मार्किंग का प्रयोग!



मध्य प्रदेश के नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-45 जबलपुर-भोपाल मार्ग पर 11.96 किमी 2 और 4 लेन… pic.twitter.com/L1DP5Y3dAg — Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) December 16, 2025

Головна мета проєкту — захист диких тварин, які мешкають поблизу дороги. Крім кольорового покриття, на маршруті облаштували спеціальні переходи під дорогою та захисні огорожі. Індійська влада позитивно оцінює таке рішення, хоча незалежних даних про його довгострокову ефективність поки недостатньо.

Пішохідні переходи, які виглядають як справжні перешкоди

Ще незвичайніший спосіб застосували в ісландському місті Ісаф’єрдюр. Там звичайний пішохідний перехід перетворили на оптичну ілюзію. Якщо дивитися на нього з певного ракурсу, білі смуги здаються об’ємними бетонними блоками, які наче зависли над дорогою.

Насправді поверхня залишається рівною, а тривимірний ефект створюється виключно завдяки спеціальному малюнку. Водій, який наближається до такого переходу, може інстинктивно пригальмувати, сприйнявши зображення як фізичну перешкоду. Лише з ближчої відстані стає зрозуміло, що перед автомобілем звичайна дорожня розмітка.

Ідея набула популярності в інтернеті та згодом поширилася в інших країнах. Зокрема, подібні тривимірні пішохідні переходи з’явилися в Польщі. Однак такий ефект може слабшати, коли водії звикають до незвичайного малюнка, тому він не замінює звичайних заходів безпеки.

У Японії дороги фарбують у синій колір

Японські дорожні служби використовують інший підхід — кольорове виділення окремих ділянок проїзної частини. На дорогах можна побачити насичені сині смуги та спеціальну розмітку, яка позначає велосипедні маршрути й місця, де водіям потрібно бути особливо уважними.

Принцип досить простий. Людина звикає до звичайного сірого асфальту, тому раптова поява яскравого кольору привертає її увагу. Це допомагає швидше помітити велосипедну інфраструктуру або зміну організації руху та своєчасно скоригувати швидкість.

Особливо активно в Японії використовують сині стрілки для позначення напрямку руху велосипедистів. Така розмітка допомагає водіям краще розуміти, де можуть перебувати інші учасники дорожнього руху. Її основне призначення — підвищення помітності велосипедних маршрутів, а не безпосереднє обмеження швидкості автомобілів.

Нідерландські дороги світяться після настання темряви

У Нідерландах дизайнери Studio Roosegaarde спільно з дорожньо-будівельною компанією Heijmans розробили експериментальну технологію світної дорожньої розмітки. Проєкт отримав назву Smart Highway, а його особливістю стали спеціальні лінії, які накопичують світло протягом дня та випромінюють зеленувате сяйво в темряві.

Першу експериментальну ділянку завдовжки близько 500 метрів облаштували ще у 2014 році на дорозі N329 поблизу міста Осс. Передбачалося, що така розмітка допоможе водіям краще бачити межі дороги без встановлення додаткового освітлення. Незвичайний вигляд покриття також привертав увагу автомобілістів.

Голландське шосе з освітленими краями

Втім, під час випробувань виявилися й недоліки. Зокрема, волога негативно впливала на яскравість світіння, через що систему довелося вдосконалювати. Проєкт залишився прикладом експериментального підходу до дорожньої інфраструктури, а не масовою заміною традиційного освітлення.

«Зуби дракона» візуально звужують дорогу

Ще одна технологія, яку використовують у Великій Британії, Австралії та Новій Зеландії, отримала назву «зуби дракона». Це великі білі трикутники, нанесені вздовж обох країв проїзної частини. Їхнє розташування створює враження, що дорога поступово стає вужчою.

Хоча фактична ширина смуги не змінюється, водій може сприймати простір як більш обмежений. Це спонукає уважніше контролювати положення автомобіля та зменшувати швидкість. Подібну розмітку часто використовують перед в’їздом до населених пунктів, поблизу шкіл і на інших ділянках підвищеного ризику.

«Зуби дракона», намальовані на дорозі

Водночас дослідження показують, що сама розмітка не завжди забезпечує значне зниження швидкості. Найкраще вона працює як додатковий візуальний сигнал у поєднанні з дорожніми знаками, зміною організації руху та іншими заходами безпеки.

Чи зможуть такі дороги замінити штрафи та камери

Попри розвиток незвичайних технологій, камери контролю швидкості та традиційні засоби організації руху найближчим часом навряд чи зникнуть. Проте досвід інших країн показує, що впливати на поведінку водіїв можна не лише через покарання.

Червона розмітка в Індії, тривимірні переходи в Ісландії, кольорові дороги Японії та «зуби дракона» мають спільну особливість — вони привертають увагу до небезпечної ділянки ще до виникнення аварійної ситуації.

Для України подібні рішення також можуть становити інтерес, особливо поблизу шкіл, пішохідних переходів та на в’їздах до населених пунктів. Водночас їхнє впровадження потребуватиме відповідності українським стандартам дорожньої розмітки й перевірки ефективності. Адже головне завдання таких технологій — не здивувати водія, а зробити його поведінку на дорозі безпечнішою.