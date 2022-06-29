Як правильно та безпечно заряджати акумулятор сучасного смартфона

В інтернеті є безліч статей як правильно заряджати смартфон, але багато які з них суперечать одна одній. Щоб швидкої деградації акумулятора в смартфоні не відбувалося, дізнайтесь, як правильно заряджати новий телефон, що робити під час експлуатації гаджета не варто, а що навпаки, подовжить термін служби батареї.





Як подовжити термін служби акумулятора:

Температура. Тримайте смартфон при холодній кімнатній температурі. Уникайте впливу прямих променів сонця і переохолодження.

Не рекомендується заряджати смартфон за температури нижче +10 градусів і вище +45 градусів.

Зберігати смартфон у вимкненому стані можна в діапазоні від -20 до +60 градусів

Глибокий розряд. Він відбувається, коли смартфон розрядився і вимкнувся зовсім (на рівні індикації 0%-1%) і тривалий час пролежав у такому стані без заряджання.

Якщо ви хочете подовжити термін служби акумулятора, то намагайтеся тримати заряд смартфона, щоб він був не нижче 20% і не вище 80%.

Швидка зарядка. Використовуйте оригінальні зарядні пристрої та якісні аналоги. Швидка зарядка йде швидко з 0% до 80%, а потім йде повільна зарядка, і це нормально. Це зроблено для того, щоб акумулятор не деградував та прослужив довго.

Не використовуйте швидку зарядку, якщо смартфон перегрівається від швидкої зарядки. Запам’ятайте, температура при зарядці не повинна перевищувати +45 градусів.

Як правильно заряджати смартфон?

Калібрування в більшості випадків сучасним смартфонам не потрібно. В окремих випадках, коли індикатор заряду неправильно показує заряд, тоді потрібно робити калібрування.

Цілком телефон розряджати не варто, це може сильно нашкодити акумулятору, а точніше контролеру живлення.

Як правильно заряджати новий смартфон?

Після розпакування зарядіть його до 100% і користуйтеся як завжди. Його не потрібно калібрувати, як старі телефони, до повного розряду та заряду до 100%.

Чи потрібно заряджати телефон повністю?

Якщо хочете зберегти ємність акумулятора, то ні. Доведено, що заряд від 20% до 80% ефектніше за повний заряд (100%).

Чи можна переривати зарядку смартфона?

Так можна. Нічого із телефоном не буде. Періодична підзарядка – це спосіб підтримки смартфона в автономному стані

Чи варто відключати смартфон від розетки, коли він заряджений?

Бажано. Через те, що залишати в розетці блок живлення (зарядку) небезпечно.

У всіх сучасних смартфонах стоїть контролер живлення, який контролює та відключає подачу енергії від зарядного пристрою, коли ємність акумулятора вже заповнена, навіть на старих смартфонах.

Не використовуйте смартфон, коли він на зарядці, це не безпечно. Багато випадків, коли смартфон ударяв струмом. А також є проблема швидкого зношування акумулятора при підвищеній напрузі з високим навантаженням, наприклад, розвага на зразок ігор або перегляду фільмів.