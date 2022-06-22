Прості рекомендації з вибору Power Bank

Зовнішні акумулятори – незамінна річ для тих, хто активно користується гаджетами і любить проводити час на природі. Як обрати пауербанк, щоб його вистачало всім вашим пристроям?





Універсальні зовнішні акумулятори, або пауербанки – не така вже й складна техніка, щоб в них можна було заплутатися. Тож, як вибрати зовнішній акумулятор для телефону, який найкраще зможе забезпечувати живлення вашим пристроям навіть у довгому поході.

Ємність

Головний параметр, за яким слід вибирати зовнішній акумулятор, – звичайно, його ємність. Від неї залежить скільки часу він зможе живити ваші пристрої. Сучасні пауербанки мають ємність від 1500 до 50 000 мАг. Але принцип «багато – значить добре» тут не працює: зі зростанням ємності збільшуються розміри та вага акумулятора. Отже, і носити його із собою стає не так зручно.

Найбільш комфортною для щоденного носіння буде батарея ємністю 10 000 мАч – це якщо ви хочете заряджати тільки один пристрій і далеко не віддаляєтесь від будинку. Якщо потрібне джерело автономного живлення для декількох пристроїв, або ви плануєте довго перебувати далеко від розетки, краще звернути увагу на зовнішні акумулятори ємністю 20 000 – 30 000 мАг.

Струм зарядки

Друга важлива характеристика – який струм пристрій здатний давати на виході. Чим вище сила струму, тим швидше (за стандартної напруги) акумулятор зарядиться. Найпростіші пристрої можуть видавати лише 1 А, цього мало навіть для середнього смартфона. Тобто він, звісно, ​​зарядиться, але процес буде нешвидким. Проте можливостей такого пауербанку вистачить для живлення пристроїв від USB: наприклад, портативних вентиляторів або кондиціонера.

Краще взяти варіант зі струмом 2 А. А якщо плануєте заряджати планшет або інші пристрої з акумуляторами великої ємності, можна і 3 А.

Оптимальний струм заряджання можна «піддивитися» на зарядному пристрої, яким комплектується гаджет. Зазвичай, електроніка гаджета обмежує максимальний струм з метою безпеки, тому слабкі пристрої від потужної зарядки навряд чи згорять.

Найбільш вдалий варіант – пауербанк з кількома портами, що дають на виході різний струм. Наприклад, один порт може видавати 1 А, інший 2 А. Але найчастіше виробник вказує сумарний струм, який може видати пристрій – тобто при підключенні двох смартфонів кожному видається по 1 А, разом 2 А.

Швидка зарядка

Пауербанк зазвичай використовується для швидкого заряджання гаджета, що називається «на ходу». І такому пристрою доречною буде підтримка технології швидкої зарядки. Більшість з портативних акумуляторів, за винятком дешевих пристроїв, підтримують швидку зарядку.

Головна проблема в тому, що майже кожен виробник смартфона використовує власну технологію швидкої зарядки, яка несумісна з розробками конкурентів. І при покупці пауербанку важливо переконатися у сумісності цієї функції з вашим смартфоном. Адже чекати 3 години для повної зарядки смартфона, та ще й у дорозі – таке собі задоволення.

Порти

Пристрої підключаються до пауербанк через порти USB за допомогою комплектних кабелів і перехідників. Ще раз подивіться на ваші пристрої та дайте відповідь собі на два питання:

По-перше, скільки пристроїв одночасно ви хочете заряджати? Стільки портів, в ідеалі, має бути на зовнішньому акумуляторі.

По-друге, які у вас пристрої? Якщо у вас iPhone, на пауербанку має бути роз’єм Lightning, якщо старий «айфон» – потрібен перехідник з Apple 30-pin на USB. Для підключення інших пристроїв до зовнішнього акумулятора можуть знадобитися кабелі-перехідники USB на microUSB, USB Type-C або кабель DC-DC (для ноутбука).

Кабелі можуть поставлятися разом з пауербанком, але за необхідності їх, звичайно, можна купити окремо. Крім того, є зовнішні акумулятори з наборами перехідників, що додаються, у тому числі на своєрідні роз’єми типу того ж Apple 30-pin.

Тип зарядки

Важливе питання – як ви маєте намір заряджати сам пауербанк. Хороший зовнішній акумулятор має роз’єм microUSB/Type C для власної зарядки. Відповідно, заряджати його можна навіть зарядним пристроєм від смартфона (враховуйте, що при невеликій силі струму заряджання на це піде багато часу). Дозволяється використовувати і будь-який інший роз’єм – наприклад, порт комп’ютера, розетку USB або автомобільний прикурювач.

Але є й альтернативні варіанти, наприклад, пауербанки на сонячних батареях. Ці пристрої можна купити хіба що від безвиході: наприклад, у довгому поході знайти розетку ви точно не зможете. Якщо в південних регіонах яскраве сонце здатне зарядити такий девайс, то в похмурий день не факт, що накопичиться суттєвий заряд.

Особливості пристрою

Вищезгадані характеристики – загальні при виборі будь-якого пауербанку. Однак, крім цього, є багато цікавих додаткових опцій, які може мати зовнішній акумулятор для смартфона – які з них вибрати вирішувати тільки вам.

Заряджання ноутбуків

Такий пауербанк може видавати напругу, достатню для того, щоб зарядити батарею вашого лептопа. Зовнішні акумулятори з цією функцією часто оснащені входами DC, а також перемикачами напруги, які дозволяють його збільшувати та зменшувати: адже лептопу для зарядки потрібна напруга близько 20 В, а смартфон «їсть» всього 5 В – порівняння тут явно не на користь ноута. Зрозуміло, такі пристрої досить габаритні.

Бездротова зарядка

Пауербанки з цією функцією використовують стандарт Qi, загальний для більшості смартфонів з бездротовою зарядкою. Щоб телефон почав заряджатися, його досить буде покласти на такий пауербанк зверху – не потрібні жодні кабелі. Функція, безумовно, зручна, але пауербанки з бездротовою зарядкою зазвичай дорожчі за свої дротові аналоги, та й далеко не у кожного смартфона є підтримка цієї технології.

Захист від пилу та вологи

Конструкції деяких пауербанків пройшли сертифікацію IP та мають клас до IP68 включно. Поцікавтеся цією характеристикою, якщо вам потрібен захищений зовнішній акумулятор для походів і вилазок на природу. Але врахуйте, що вони дорожчі за звичайні зовнішні акумулятори і помітно масивніші за них.

Інформаційний екран

На ньому можна переглянути залишок заряду в пауербанку, поточну напругу, струм та іншу важливу інформацію.

Крім того, пауербанк може мати симпатичний дизайн і незвичайну форму, забезпечуватись аксесуарами: комплектними кабелями, перехідниками, чохлом або кейсом для зберігання, а деякі моделі навіть можна використовувати як ліхтар.