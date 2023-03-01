Які смартфони обирають українці у 2023 році: огляд тенденцій та цін

Топ-виробники

Станом на початок березня в Україні у рейтингу найпопулярніших виробників смартфонів лідирує компанія Xiaomi — про це свідчить комплексна статистика популярності моделей серед інтернет-аудиторії, зібрана експертами E-Katalog. Смартфонам Xiaomi віддають перевагу 27% користувачів порталу.

За друге та третє місця йде запекла боротьба між Apple та Samsung. Станом на початок березня 2023 року, компанія з Купертіно трохи випереджає споконвічного конкурента, маючи 16% вподобань проти 15% у Samsung.

За межами топ-трійки найкращий результат показує компанія Poco: її смартфони обирають 7% відвідувачів E-Katalog. Бренди RealMe та OnePlus з показниками на рівні 5% ділять п’яте-шосте місця рейтингу, а Motorola та Google з 4% — сьоме-восьме. Показники інших представлених на українському ринку виробників не перевищують 3%.

Найпопулярніші моделі

У топ-10 найбажаніших смартфонів, за версією E-Katalog, потрапили одразу п’ять айфонів: Apple iPhone 13 128GB (лідер рейтингу), Apple iPhone 14 Pro 128GB, Apple iPhone 14 128GB, Apple iPhone 14 Pro Max 256GB та Apple iPhone 13 mini 128GB. Найдешевший представник цього списку, iPhone 13 mini, за даними ek.ua, продається в інтернет-магазинах за ціною від 28 000 до 42 000 грн (найкращу ціну можна обрати тут), а найдорожчий, iPhone 14 Pro Max 256 GB, — від 52 000 до 84 500 грн.

Лідерами Android-сегменту стали Xiaomi Redmi 10C 4/64GB (ціна в інтернеті — від 5 400 до 8 000 грн), Motorola Moto G32 6/128GB (від 6 400 до 7 600 грн), Xiaomi Redmi Note 11 6 (від 7 600 до 10 000 грн), Google Pixel 6a 6/128GB (від 14 300 до 19 200 грн) та Poco X5 Pro 8/256GB (від 13 500 до 14 300 грн).

Скільки коштує достойний смартфон у 2023 році?

Уявлення про «достойний» смартфон — річ суб’єктивна. Тому пропонуємо почергово розглянути найпоширеніші шаблони запитів серед української аудиторії.

Почнемо з мінімальної вартості смартфона. Падіння гривні у 2022 році призвело до зростання цін на гаджети. Сьогодні на E-Katalog можна знайти лише чотири смартфони дешевше за 2 000 грн: це Alcatel 1 5033D (ціна в інтернеті — від 1 840 грн), ZTE Blade L8 (від 1 860 грн), Tecno Pop 2F (від 1 950 грн) та ZTE Blade L9 (від 1 990 грн). Для порівняння, рік тому ультрабюджетні смартфони коштували близько 1500–1600 грн.

Тим, хто бажає придбати найпростішу модель айфона, доведеться розщедритися на істотнішу суму. Так, вітринний варіант iPhone SE 2020 продається за ціною від 10 000 грн, а відновлений iPhone 11 64GB — від 16 100 грн. Новий iPhone SE 2022 з мініатюрним дисплеєм (4,7 дюйма), що вийшов на початку 2022 року, коштуватиме від 14 200 грн.

Android-смартфон на 6/128 ГБ пам’яті обійдеться щонайменше 4 500 грн (CUBOT Note 20 Pro зразка 2020 року). Схожа модель 2022 року випуску, CUBOT P60, має вже вищий цінник — від 4 800 грн.

Хороший апарат середнього класу зі швидким екраном (120 Гц), потужною батарейкою (від 5 000 мАг) і тими ж 6/128 ГБ можна придбати за суму від 8 000 грн (Motorola Moto G60S).

Нарешті, для тих, хто не сприймає компромісів і хоче придбати найбільш технологічний пристрій, відмінним вибором стануть Android-смартфони з флагманським чипом Snapdragon 8+ Gen 1. За апарат такого типу доведеться викласти від 18 000 грн (Xiaomi Redmi K50 128GB).