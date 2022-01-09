Експерти розповіли, які 6 страхів пішли у минуле завдяки сучасним технологіям

Розповімо, чому більше не треба турбуватися про втрату зв’язку, батарею, що сіла, і нестачу пам’яті на смартфоні або ноутбуці.





Страх, що гаджет розрядиться

Виявляється, користувачі так бояться залишитися без смартфона, що вчені вигадали цю назву — номофобія (no mobile-phone phobia). Враховуючи, що більшість нашого життя тепер пов’язана з телефоном, цей страх цілком зрозумілий. Бренд HONOR навіть провів дослідження, згідно з яким 45% опитаних стикалися з проблемами через смартфон, що розрядився.

Проблему легко вирішує швидка зарядка, яку сьогодні підтримують телефони і техніка, що носиться на зразок годинника і бездротових навушників. Android-cмартфон із Quick Charge достатньо залишити в розетці на 30 хвилин – і ви отримаєте щонайменше 30% заряду для подальшої роботи. Швидка зарядка є навіть у ноутбуків.

Також у продажу можна знайти зовнішні акумулятори із високою вихідною потужністю. Наприклад, Xiaomi Fast Charge PB3 на 18 Вт та 10 000 мАг.

Швидка зарядка небезпечна

З появою швидкої зарядки в багатьох виник і новий страх: що вона небезпечна і взагалі псує техніку. Особливо лякають мережеві адаптери потужністю 40 Вт і навіть 65 Вт – і це логічно, адже раніше межею мрій були максимум 5-10 Вт. Але поспішаємо вас заспокоїти — швидка зарядка найчастіше навіть безпечніша за стандартну. Пояснимо на прикладі технології SuperCharge, яка використовується у пристроях HONOR.

Всі сумісні з технологією пристрої оснащені спеціальним розумним чіпом SCP, який контролює струм та напругу заряджання залежно від типу ЗП та кабелю. За рахунок цього гаджет заряджається швидше та ефективніше, а також не використовує зайву потужність. А якщо ви підключите смартфон з підтримкою SuperCharge до стандартного адаптера або з невідповідним дротом, він не використовуватиме підвищену напругу і почне заряджатися у звичайному режимі.

Також смартфони та ноутбуки зі швидкою зарядкою оснащені цілим набором модулів для захисту від перевантажень по струму та напрузі. Це дозволяє уникнути перегріву та робить процес зарядки максимально безпечним.

Програма чи гра не запуститься

Раніше цей страх справді був зрозумілим: для запуску 3D-додатків був потрібний як мінімум смартфон останньої моделі, а щоб грати в топові проекти на ПК і працювати у фотошопі – треба було поставити круту відеокарту та спритний процесор. Тепер все навпаки: складно знайти софт, який не потягне сучасна техніка.

Так навіть недорогі смартфони сьогодні оснащені продуктивним залізом. Наприклад, POCO X3 NFС можна купити за 7000 гривень, причому він працює на ігровому процесорі Qualcomm Snapdragon 732G. А модель Honor 10X Lite оснащена Kirin 710A з підтримкою GPU Turbo 3.0 для підвищення потужності в іграх. Обидва смартфони без проблем запускають Fortnite та улюблені всіма Танки навіть на високих налаштуваннях, не кажучи про роботу з браузером та «легкими» програмами.

Флагманські смартфони зовсім порівняні за потужністю з ноутбуками: завдяки новим процесорам на них можна обробляти 4K-відео, вести стріми, працювати з доповненою реальністю.

Що стосується сучасних комп’ютерів — страх того, що не вистачить потужності, тут також залишився в минулому. Однак не за рахунок зростання продуктивності техніки, а завдяки тому, що всі популярні програми доступні зараз онлайн. У вкладці браузера можна створити дизайн-проект і змонтувати відео, а за допомогою спеціальних сервісів хмарного геймінгу запускати топові ігри навіть на бюджетному ноутбуці без дискретної відеокарти.

Зіпсується зір через довгу роботу з екраном

Незважаючи на розвиток технологій та появу нових безпечних дисплеїв, страх «зіпсувати очі» все ще мучить багатьох користувачів. Проте сучасні технології вирішують і цю проблему.

Багато пристроїв мають функцію захисту, яка зменшує дію шкідливого синього кольору. Наприклад, у моделях HONOR MagicBook цей режим називається Eye Comfort – він фільтрує 50% синього випромінювання, усуває мерехтіння екрана та за необхідності зменшує яскравість. Це дозволяє комфортно працювати за ноутбуком навіть довгий час.

Ще одна нова технологія, яка зменшує навантаження на очі – підвищена частота оновлення кадрів дисплеїв смартфонів. Так, моделі лінійки Galaxy S21 можуть адаптивно змінювати розгортку в діапазоні 60-120 Гц, залежно від контенту на екрані.

Але незважаючи на всі технології захисту зору, все одно треба дотримуватися простих правил: не підносити екран близько до очей, робити перерви при тривалій роботі за комп’ютером і вручну регулювати яскравість залежно від освітлення, якщо ваш пристрій не підтримує адаптивне налаштування.

Страх залишитись без зв’язку

У наш час цей страх вже здається ірраціональним — адже у будь-якому громадському місці є Wi-Fi. Але багато людей пам’ятають часи, коли в метро не було зв’язку, а мегабайти трафіку пропадали на очах — і доводилося купувати нові.

Проблему з нестабільним зв’язком вирішила поява мереж 3G та 4G, які мають великі зони покриття та забезпечують високі швидкості передачі даних. Також популярність набирає 5G. І хоча мережі п’ятого покоління поки що працюють у тестовому режимі, після їх запуску всі сумісні пристрої зможуть використовувати їх переваги. Всі флагманські смартфони вже підтримують 5G: Galaxy S21, HUAWEI P40, HONOR 30, iPhone 12… Деякі доступні моделі типу Redmi 9T теж отримали 5G, що не може не радувати.

Сучасні технології також допомагають ноутбукам не втрачати зв’язок із зовнішнім світом: останні моделі начебто підтримують Wi-Fi ac (5 ГГц) і навіть Wi-Fi 6, що дозволяє підключатися до мережі на максимальних швидкостях. Також до будь-якого ноутбука можна підключити 4G-модем.

Пам’ять швидко закінчиться

Пам’ятаєте старі смартфони, в яких доводилося вибирати, яку програму видалити, щоб встановити нову? Сьогодні навіть у бюджетних гаджетах є сховище ємністю 32 Гбайт і слот для карти пам’яті, на яку можна скинути всі свої фото та відео. А в ноутбуках все частіше стали використовувати ємні SSD.

Навіть якщо ви заповните всю пам’ять пристрою, ви зможете вивантажити частину файлів в хмару і продовжити працювати з ними онлайн. На будь-який смартфон чи ноутбук легко встановити Google Диск, OneDrive або Dropbox. Хмарні сховища працюють безкоштовно та часто не обмежують обсяг пам’яті для завантаження фотографій.