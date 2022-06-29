Підбірка найвитриваліших захищених смартфонів для найекстремальніших пригод

З ними можна будувати ГЕС, штурмувати гори та ходити у розвідку. І малювати чарівні серця на селфі. Йтиметься про ринок «невмирущих» смартфонів, захищених за стандартами IP і MIL-STD-810G. Удароміцні, вологозахищені, здатні витримати морози і спеку, потрапляння під прес – п’ять гаджетів, які дійсно екстремально стійкі.





Захист смартфонів: стандарти

За стійкість смартфонів до різних зовнішніх дій відповідають два стандарти, за якими тестуються гаджети, які претендують на звання ультраміцних.

Стандарт IP (International Protection) визначає захищеність смартфону від води та бруду. За підсумками тесту пристрій отримує двозначне маркування. Перша цифра позначає ступінь захисту від пилу, друга від води. Так, смартфон з маркуванням IP-68 повністю захищений від попадання пилу та витримує занурення у воду на глибину до метра.

Стандарт MIL-STD-810G визначає стійкість смартфона до фізичних впливів – ударів, температур, тиску, занурення у воду і так далі. Він розроблений Міноборони США для тестування гаджетів, які надходять на озброєння американської армії. За стандартом проводиться безліч тестів, але найпоширеніші вимоги, що має витримувати пристрій для отримання сертифікації:

Не менше 26 падінь із висоти 1,2 метра;

Занурення у воду на глибину до метра на 30 хвилин;

Температури від -40 до +60;

Зовнішній тиск до 0,5 тонн.

Зустрічайте п’ять гаджетів, які мають сертифікат MIL-STD-810G і ступінь захисту не нижче IP-68.

AGM Glory

AGM Glory був створений для екстремалів, які завжди хочуть залишатися на зв’язку. Він здатний «прожити» добу всередині крижини. Про водонепроникність навіть нема чого говорити – стандарт IP68. Такий телефон просто зобов’язаний не пропускати вологу та частинки пилу. Але і це не все: телефон також захищений за стандартом IP69K, що означає підвищену стійкість до вологи та пилу. Прогумована рамка навколо дисплея не лише захищає екран від ударів, а й додатково стримує воду та дрібні частинки бруду.

Пристрій у прямому розумінні можна брати в розвідку: крім всіляких функцій бездротового зв’язку та подвійної камери, він нашпигований датчиками – температури, вологості, а також здатний виконувати роль тепловізора.

Потужна батарея на 6200 мАг витримує до 50 годин активної роботи та підтримує функцію швидкого заряджання на 18 Вт. Телефон працює на базі Android 11, є два осередки для сім-карт, модуль NFC, 3.5 мм роз’єм для навушників та підтримка мережі 5G.

Caterpillar CAT S62 PRO

CAT S62 PRO – смартфон, розроблений компанією Caterpillar, основна продукція якої – екскаватори, самоскиди та дорожні ковзанки. А також різні аксесуари для будівництва, у тому числі захищені смартфони. 5,7-дюймовий апарат виготовлено з алюмінію, дисплей закритий склом Gorilla Glass 6. Начинка у нього: процесор з 8 ядрами Snapdragon 660, 6 ГБ ОЗП, 128 ГБ внутрішньої пам’яті, Dual-SIM, батарея на 4000 мАг.

Ця модель оснащена передовим тепловізором FLIR Lepton 3.5 професійного рівня. Настільки висока роздільна здатність і докладний зум під час зйомки з використанням термодатчика є лише у моделях CAT S61 та CAT S62 PRO.

OUKITEL WP10 5G

Дуже популярна модель серед любителів тестувати захищені пристрої – Outkitel WP10 5G. Корпус цього пристрою – це складне поєднання металу, пластику, гуми та скла Gorilla Glass товщиною 1.5 мм, під яким ховається великий 6,67-дюймовий сенсорний дисплей. Модель також оснащена гідною камерою. Можна сказати, що це один з небагатьох удароміцних смартфонів, який можна назвати камерофоном.

Outkitel WP10 5G – це телефон із військовим сертифікатом. Це означає, що смартфон цілком здатний зберегти свою працездатність у будь-яких умовах, навіть найекстремальніших. Модель витримала 29 лабораторних випробувань: пристрій зазнавав заморожування та розморожування, тривалий час лежав під прямими променями сонця, витримав падіння з п’ятиметрової висоти тощо.

Blackview BV6600 PRO

Смартфон Blackview BV6600 PRO має величезну популярність серед ультраміцних смартфонів. Головна причина – його ціна: цей телефон можна знайти за суму трохи більше ніж 7000 гривень. За цю відносно невелику ціну ви отримуєте дуже багато: корпус із протиударною архітектурою із герметичного пластику, батарею на 8580 мАг (така ємність дуже рідкісна на ринку) з функцією швидкої зарядки, 5,7-дюймовий IPS-дисплей, компас, радіо, всілякі інтерфейси бездротового зв’язку, включаючи NFC, спритний процесор Helio P35 MT6765V/CA та камеру з вбудованим тепловізором.

Ulefone Armor X9 PRO

Серед подібних телефонів Ulefone Armor X9 PRO – лідер за співвідношенням ціна/якість. Чому?

Міцний корпус, який по-справжньому витримує екстремальні навантаження (IP68);

Зручна діагональ екрану – 5,5 дюймів та IPS-матриця;

ОЗП – 4 Гбайт, яких цілком вистачає для комфортної роботи;

Смартфон підтримує Android 11.0 з заводу (також є можливість оновити прошивку);

Ємна батарея на 5000 мАг;

Гарна камера для телефону цієї цінової категорії: фронтальна – 5 Мп, а основна – 13+2 Мп з автофокусом та роздільною здатністю зйомки 4160×3120 пікселів.

Якщо вирішили купити міцний смартфон, за яким не потрібно опікуватись і здувати з нього порошинки, то сміливо вибирайте Ulefone Armor X9 PRO, оскільки він недорогий і дуже стійкий.