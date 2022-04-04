Що таке хмарний криптомайнінг та чий у ньому дохід

Якщо є бажання зайнятися майнінгом криптовалют, але ви не можете дозволити собі дорогі графічні процесори або ASIC , особливо в сучасних реаліях дефіциту обладнання, то хмарний майнінг може бути тим, що вам потрібно.





Як і звичайний криптомайнінг , хмарний має на меті видобуток (і введення в обіг) криптомонет, таких як Bitcoin або Ethereum . Відмінність лише в тому, що ви самі не займаєтеся майнінгом, а платите компанії, щоб отримати частину прибутку, який дає майнінг-ферма. Сама майнінгова компанія (власник ферми) несе відповідальність за експлуатацію та технічне обслуговування обладнання для видобутку.

Існує кілька видів хмарного майнінгу:

Хост-майнінг (хостинг) включає або оренду, або покупку майнінгових установок в якомусь безпечному місці замість того, щоб купувати їх і приносити додому. Ви можете повністю контролювати здобуту криптовалюту, але можуть бути серйозні початкові витрати на налаштування та обслуговування орендованої установки.

Віртуальний хостинг – ви орендуєте віртуальний приватний сервер , але ставите на нього своє програмне забезпечення.

Оренда хеш-потужності, тобто обчислювальної потужності майнінгової ферми. Перевага цього методу полягає в тому, що клієнту не потрібно платити будь-які великі початкові внески за встановлення чи обслуговування. Крім того, підписавшись на один із планів, які пропонують компанії хмарного майнінгу, можна пасивно отримувати частку прибутку від видобутку.

Дохід від хмарного майнінгу

Ціни на хмарний майнінг різняться залежно від підприємства та періоду дії договору. Орендар отримує дохід у вигляді відсотків від видобутої на орендованих потужностях криптовалюти. Власник обладнання у такий спосіб знижує свої експлуатаційні витрати.

Ви укладаєте договір на видобуток однієї чи кількох валют, купуєте потужності одного чи кількох пулів. Чим більше вкладення, тим більше у вас потужностей і тим вищий прибуток. Зазвичай прибуток нараховується кожен день, але вивести його можна при досягненні певного порогу.

Підводне каміння хмарного майнінгу

На жаль, більшість сайтів з пропозиціями хмарного майнінгу створюються з основною метою виманити в користувачів гроші. Тому важливо вивчити постачальника послуг перед укладенням договору: проаналізувати відгуки, репутацію, умови договору. Пам’ятайте, що ті, хто обіцяє 200% річних, зазвичай шахраї, а ваш прибуток може знизитися через падіння курсу валюти. І, нарешті, не ризикуйте всіма заощадженнями, також диверсифікуйте гроші, вкладаючи їх у видобуток різних монет.

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