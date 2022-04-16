Налаштування Android які не працюють, але розряджають телефон та витрачають оперативну пам’ять

Оптимізація продуктивності смартфона не має сенсу без відключення непотрібних налаштувань та функції, адже чим більше можливостей розробники додають до нових версій Android, тим більше фонових процесів вимагають відключення на смартфонах Xiaomi.





Після недавнього оновлення до MIUI 13 ми не перестаємо знаходити нові і нові розділи приховані в надрах системи. Якісь із них задіюють оперативну пам’ять, а якісь розряджають телефон, відображаючись у статистиці як “Система Android” або “Сервіси Google Play”.

Для їх вимикання можна використовувати меню налаштувань та спеціальну версію програми “Activity Launcher”, а якщо частина пунктів поки що відсутня на вашому смартфоні, до моменту оновлення ви вже знатимете що і де шукати.

Для початку відкриваєте “Налаштування” і заходьте в розділ “Конфіденційність” -> Панель керування доступом -> три крапки -> Показати системні процеси.

Потім натисніть “Показати інші дозволи” та перейдіть в меню “Пристрої поблизу”. На сторінці зібраний список додатків, які мають доступ до:

Різні акаунти та служби синхронізації відключати звичайно ж не потрібно, але половина представлених програм (на наш погляд) не повинні мати доступу до постійного моніторингу.

Далі введіть у пошуку “Activity Launcher” слово “Будильники”, після чого (на Android 12) побачите два рядки, на перший з яких потрібно натиснути, щоб потрапити у відповідне меню.

Далі натискаєте на кнопку “Ще” -> Показати системні процеси і вибравши будь-яку з програм читаєте опис, який не вимагає пояснень:

Не рекомендуємо відключати доступ у “Плагіна системної служби”, в іншому вирішуйте самі.

Також можливо комусь із користувачів Xiaomi буде корисним налаштування Wi-Fi з’єднання. Для активації наберіть у пошуковому рядку “ConfigureWifiSettings”, зайдіть у розділ “Налаштування Wi-Fi” -> Режим з’єднання та встановіть перемикач на “Висока швидкість”.

Приросту швидкості не чекайте, але стабільність з’єднання для активної (в даний момент) програми зростає.

І наостанок рекомендуємо перевірити пункт присутній не на всіх моделях телефонів, але дуже серйозний впливаючий на швидкість розряду батареї.

Введіть у пошуковому рядку “MediaControlsSettings” та відкрийте розділ “Медіа”. У ньому можна заборонити “Показувати рекомендації медіаконтенту”, адже будь-які рекомендації ґрунтуються на аналітиці, для відправки якої необхідний інтернет.

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