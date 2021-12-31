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Як дізнатися, що iPhone був у ремонті

31.12.2021
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Якщо ви купуєте iPhone з рук – переконайтеся, що він не був у ремонті. Адже можна купити за ту ж вартість смартфон з оригінальними запчастинами, що не бував у ремонті. Нову фічу викотили в iOS 15.2.


Щоб перевірити, просимо iPhone у власника, переходимо в «Налаштування», потім у розділ «Основні» та відкриваємо «Про пристрій». Якщо смартфон був у ремонті, ви побачите спеціальну вкладку з історією обслуговування. Якщо її немає, то телефон ще не ремонтували.

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Дані про заміну дисплея та камери будуть видні лише на iPhone 12 та iPhone 13. На iPhone 11 буде доступна інформація тільки про заміну акумулятора або дисплея. А якщо ви купуєте iPhone XR, XS або більш ранні моделі – у вкладці ви побачите тільки дані про заміну акумулятора.

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31.12.2021
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