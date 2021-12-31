Як дізнатися, що iPhone був у ремонті

Якщо ви купуєте iPhone з рук – переконайтеся, що він не був у ремонті. Адже можна купити за ту ж вартість смартфон з оригінальними запчастинами, що не бував у ремонті. Нову фічу викотили в iOS 15.2.





Щоб перевірити, просимо iPhone у власника, переходимо в «Налаштування», потім у розділ «Основні» та відкриваємо «Про пристрій». Якщо смартфон був у ремонті, ви побачите спеціальну вкладку з історією обслуговування. Якщо її немає, то телефон ще не ремонтували.

Дані про заміну дисплея та камери будуть видні лише на iPhone 12 та iPhone 13. На iPhone 11 буде доступна інформація тільки про заміну акумулятора або дисплея. А якщо ви купуєте iPhone XR, XS або більш ранні моделі – у вкладці ви побачите тільки дані про заміну акумулятора.