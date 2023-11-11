Як зарядити гаджети при відключенні світла: 6 способів

Українців вкотре попереджають, що ризик блекаутів стабільно високий. Але замість паніки краще подбати про резервні джерела живлення. Розповідаємо, як зарядити гаджети під час вимкнення світла.

Powerbank

Звучить банально, але війна показала, що Powerbank просто таки необхідний. Подзвонити рідним та залишатися в курсі новин критично важливо в темні часи. На щастя асортимент універсальних батарей величезний, а ціни досить доступні. До того ж можна придбати більш потужні павербанки, що здатні зарядити ноутбук.

В середньому павербанк місткістю 10 000 мА дозволяє два рази зарядити смартфон.

Зарядні станції

Це набагато потужніший аналог павербанка. Зарядна станція дозволить користуватися не тільки смартфоном, але й побутовою технікою. Заряджають її зазвичай від електромережі, але в парі з безперебійником та сонячними панелями ви навіть не помітите відсутності електрики. До речі, обрати БДЖ можна за посиланням https://stabilizatori.com/ups-ibp-invertory-ua.

Більшість зарадних станцій підтримують функцію швидкої зарядки та здатні живити понад десять гаджетів. З таким девайсом ви не лише залишатиметесь на зв’язку, але й зможете приготувати ранкову каву. Звісно, якщо обрати зарядну станцію з великою місткістю.

Джерела безперебійного живлення

ДБЖ — це автоматичні пристрої до яких можна підключати не лише смартгаджети, але й побутову техніку. Найчастіше безперебійники обирають для комп’ютерів, котлів, камер спостереження чи медичного обладнання, а загалом з асортиментом можна ознайомитися за посиланням https://stabilizatori.com/ups-ibp-invertory-ua/dlya-kotla-ibp-ua.

Сонячні панелі

Це ідеальне рішення для заряджання гаджетів під час відключення електрики. Невеликі сонячні панелі дозволять заряджати гаджети, більші — можуть гарантувати повну енергонезалежність. Із мінусів — вночі сонячні батареї не можуть видавати таку ж потужність як в сонячний день. Але цю проблему можна вирішити місткою батареєю для накопичення заряду.

Автомобіль

Власникам авто доступний ще один спосіб зарядки гаджетів. Достатньо придбати автомобільну зарядку, і ваші ліхтарики, смартфони та павербанки завжди будуть зарядженими. Додатково можна придбати автомобільні тримачі з функцією бездротової зарядки, це чудове рішення для смартфонів що підтримують QI.

Генератор

Це універсальне рішення при відключеннях електрики. З генератором ви зарядите не лише смартфони, але й зможете живити весь дім. Однак такий варіант підходить лише для приватних будинків. До того ж доведеться витрачати на покупку палива.

Висновок

Як бачите, зараз є безліч способів зарядити смартфон чи забезпечити повну енергонезалежність навіть при тривалих відключеннях електроенергії. Пропонуємо не чекати коли окупанти почнуть атакувати енергетичну інфраструктуру, краще перестрахуватися вже зараз і подбати про додаткові джерела живлення. До того ж іноді світло відключають через негоду, аварії на лініях електроперед та з інших причин, тож резервне джерело живлення ніколи не буде зайвим.