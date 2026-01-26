Гравітація зникне на декілька секунд: українців лякають новим кінцем світу у серпні 2026 року

Уявіть собі світ, де на сім секунд зникає фундаментальна сила, що утримує все на своїх місцях. Цей апокаліптичний сценарій, згідно з вірусною теорією, повинен розігратися 12 серпня 2026 року рівно о 17:33 за київським часом, коли гравітація Землі нібито відключиться.

Незважаючи на уявну науковість, деталізацію і посилання на авторитетні агентства, ця історія, що набирає популярність в Мережі, — не більше ніж чергова страшилка, створена за шаблоном успішних фейків. Звідки з’явилася чутка і чому люди не полетять у космос — в матеріалі GSMinfo.

Всі полетять у космос

Відсутність гравітації триватиме нібито сім секунд

В інтернеті набирає популярність нова страхітлива теорія про майбутній апокаліпсис. Її прихильники стверджують, що 12 серпня 2026 року о 17:33 земна гравітація раптово зникне рівно на сім секунд. Як пророкують конспірологи, цих секунд вистачить, щоб все незакріплене — люди, тварини, машини і будівлі — піднялося в повітря, а потім з руйнівною силою обрушилося на землю.

Причиною явища нібито стане зіткнення чорних дір. За словами авторів теорії, світові космічні агентства вже знають про загрозу, але приховують її від громадськості. Згідно з прогнозами, після відновлення гравітації світ чекає глобальний економічний колапс, а жертвами стануть мільйони людей. Ця історія нагадує минулі «кінці світу» — наприклад, очікуваний у 2012 році апокаліпсис за календарем майя, який так і не відбувся.

Реакція NASA

Американське космічне агентство (NASA) офіційно прокоментувало чутки, що поширилися в мережі. Як пише The New York Post, у відомстві назвали ці твердження науково необґрунтованими.

Представник NASA категорично спростував можливість такої події. Він пояснив, що сила тяжіння планети безпосередньо пов’язана з її масою. Для того щоб гравітація зникла, Земля повинна була б позбутися колосальної частини речовини, чого в найближчому майбутньому, за словами вчених, не передбачається.

До чого тут чорні діри

Окремою мішенню для спекуляцій у вірусних публікаціях стало нібито майбутнє зіткнення чорних дір, яке викличе «гравітаційний удар» по Землі. Вчені, однак, роз’яснюють, що подібні космічні катаклізми, навіть якщо і трапляються, не становлять для нас ніякої небезпеки.

Астрофізик, доктор Вільям Алстон з Університету Хартфордшира зазначає, що амплітуда гравітаційних хвиль настільки незначна, що становить лише частки розміру атомного ядра. Такі коливання не здатні чинити будь-який фізичний вплив ні на планету в цілому, ні на її мешканців або об’єкти на поверхні.

Звідки з’явилася чутка і що таке проект «Якір»

За даними фактчекерів, першоджерелом паніки став один з популярних акаунтів в Instagram. Раніше він уже неодноразово публікував відверті вигадки — від «таємних астероїдів» до приховуваних владою катастроф. Саме там народилася історія про секретний проект «Якір», сім секунд невагомості та мільйони жертв.

Експерти з інформаційних загроз відзначають, що подібні теорії набирають вірусну популярність завдяки вдалій формулі, що об’єднує відразу кілька тригерів:

точну дату і час, що створюють ілюзію науковості;

лякаючий, але короткочасний сценарій, який здається правдоподібним;

мотив «змови» і приховування інформації владою;

згадка авторитетної організації на кшталт NASA для додання ваги.

«Якір» нібито був розроблений з метою запобігти загибелі всього живого на Землі

Історія розвивається за класичним сценарієм: у 2024 році в Мережі з’явився документ, авторство якого приписують фахівцям NASA. Згідно з ним, проект «Якір» був створений в умовах суворої секретності для порятунку всього живого від втрати гравітації, а його бюджет склав близько 90 мільйонів доларів.

У «документі» детально, до секунди, розписаний хід апокаліпсису: 12 серпня 2026 року о 17:33 за московським часом гравітаційні сили планети зникнуть на 7,3 секунди через «перетин гравітаційних хвиль» від зіткнення чорних дір. Наслідки описані з лякаючою послідовністю:

Секунди 1-2: все незакріплене — люди, автомобілі, тварини — відривається від поверхні.

Секунди 3-4: об’єкти зависають на висоті 15-20 метрів.

Секунди 5-6: людство охоплює паніка і хаос.

Секунда 7: гравітація повертається, і все з величезною швидкістю обрушується на землю.

Передбачувана кількість жертв — від 40 до 60 мільйонів осіб. Ця деталізована історія спровокувала бурхливу дискусію в соціальних мережах. Її поширенню активно сприяли деякі блогери. Однак, як показує досвід, «кінець світу» в інтернеті настає із завидною регулярністю, але з такою ж регулярністю він благополучно скасовується, коли настає зазначена дата.