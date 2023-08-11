Кращі смартфони на Snapdragon 7 Gen 1: коли флагман не потрібен

Snapdragon 7 Gen1 – не новий, але все ще актуальний процесор від Qualcomm. Він був одним із перших, випущених за 4-нанометровою літографією, і хоча формально платформа відноситься до середнього сегменту, для багатьох 7 Gen1 легко замінить більш потужні флагманські рішення. Чіп досить потужний (~600 тис. балів в AnTuTU), енергоефективний та холодний під навантаженням.

Поговоримо про найкращі смартфони із процесором Snapdragon 7 Gen 1. На жаль, незважаючи на всі переваги, пристроїв на ньому вийшло дуже мало.

Xiaomi 13 Lite

Ціна: від 350 $

Xiaomi 13 Lite – стильний девайс у скляному корпусі із закругленим 6.55-дюймовим екраном. Тут використовується максимально наворочена за мірками класу матриця: AMOLED, 120 Гц, передача кольору 68 мільярдів відтінків, підтримка Dolby Vision і HDR10+, яка за якістю майже не поступається флагманському Xiaomi 13. Апарат позиціонується як селфі-фон, і оснащений крутою фронталкою із сенсором глибини, вбудованим світлодіодним спалахом та можливість писати 4К відео.

З інших фішок – основна камера 50+8+2 МП, батарея на 4500 мАг із зарядкою 67 Вт, захист від вологи IP67, ІЧ-порт та NFC модуль. Зараз це найдешевший смартфон на Snapdragon 7 Gen1, який може розчарувати хіба відсутністю стереозвуку.

Honor 90

Ціна: від 400 $

Свіжий субфлагман від призабутої компанії Honor, яка намагається повернути собі минулу славу. Після відокремлення від Huawei її пристрої отримують стандартний Android з Google-сервісами, так що ними можна користуватися без танців з бубном. А з погляду дизайну та характеристик тут все дуже непогано.

Honor 90 оснащений 6.7-дюймовим екраном з роздільною здатністю 1.5К, частотою 120 Гц і дуже тонкими рамками. Екран закруглений з усіх чотирьох сторін, завдяки чому апарат виглядає дорого. Це найпотужніший смартфон на Snapdragon 7 Gen1, тому що тут використовується спеціальна версія чіпа Accelerated Edition (частота збільшена з 2.4 до 2.52 ГГц), яка набирає в AnTuTu на ~100 тис. балів більше за стандартну. Також є 200 МП основна камера та 50 МП фронталка, акумулятор ємністю 5000 мАг з 66-ватною зарядкою та одразу 8/256 ГБ пам’яті в базі. З мінусів – відсутність стереодинаміків та повністю пластиковий корпус.

Motorola Razr 40

Ціна: від 800 $

Представлений на початку літа Motorola Razr 40 – єдиний складний телефон на процесорі Snapdragon 7 Gen1. Це розкладачка з гнучким екраном, що складається навпіл. Усередині у неї 6.9-дюймова AMOLED матриця з частотою оновлення 144 Гц, зовні – маленький дисплей на 1.4-дюйми, на який виводяться годинники, повідомлення, кнопки керування плеєром або картинка з камери, що дозволяє робити круті селфи на основні об’єктиви.

Що за іншими характеристиками? Є батарея на 4200 мАч з підтримкою 30-ватної провідної та 5-ватної бездротової зарядки, подвійна зовнішня камера на 64+13 МП, стереодинаміки, NFC модуль, 8/128 ГБ пам’яті в базі, та захист від бризок. Виглядає Razr 40 дуже стильно, в нього справді можна закохатися з першого погляду. Але за ті ж гроші можна взяти Galaxy Flip 4, який буде куди розумнішою покупкою.

Oppo Reno8 Pro (China)

Ціна: від 360 $

Дочірня компанія холдингу BBK Electronics має дві версії Reno8 Pro: для глобального ринку на чіпі Dimensity 8100, і китайська зі Snapdragon 7 Gen1. Останню можна купити тільки на AliExpess, і чи варто так морочитись – велике питання. Загалом апарат нічим не виділяється на тлі вже розглянутих конкурентів. Він отримав OLED-дисплей 120 Гц, 8/128 ГБ пам’яті, АКБ на 4500 мАг із зарядкою 80 Вт, стереозвук і камеру на 50+8+2 МП, в якій немає оптичної стабілізації (у всіх інших смартфонів OIS є).

Єдина унікальна фішка Reno8 Pro – керування жестами. Смартфон розпізнає рухи рук перед екраном за допомогою фронтальної камери, що дозволяє прокручувати сторінку у браузері або, наприклад, перемотувати відео. Функція цікава, але як часто ви цим користуватиметеся?

HTC U23 Pro

Ціна: від 640 $

Раз ми згадали про рідкісні смартфони на процесорі Snapdragon 7 Gen1, тобто ще один незвичайний апарат. U23 Pro – це перша цікава новинка HTC за багато років, яка за співвідношенням ціна/якість може конкурувати з Xiaomi та іншими китайськими брендами. За стандартні для субфлагмана 550 $ девайс пропонує повноцінний захист корпусу IP67, бездротову зарядку 15 Вт, камеру з оптостабом, слот для карток microSD та 3.5 мм роз’єм для навушників, які важко знайти за межами бюджетного сегменту.

Інші спеки теж на рівні: при ньому 6.7-дюймовий OLED-екран із частотою 120 Гц, 8/256 Гбайт пам’яті, потрійна камера на 108+8+5 МП, акумулятор ємністю 4600 мАч з 30-ватною зарядкою по дроту . Тільки ось замовляти телефон доведеться зі США чи Європи.

Це були всі актуальні смартфони на процесорі Snapdragon 7 Gen 1. Інших пристроїв немає і не передбачається, оскільки виробники вже перейшли на новий 7 Gen2. Про найкращі пристрої на цьому чіпі у нас є окрема стаття .