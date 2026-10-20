Який павербанк варто купити у 2026 році: велика ємність ще не означає швидку зарядку

В Україні павербанк давно перестав бути аксесуаром виключно для подорожей. Через відключення електроенергії зовнішні акумулятори використовують удома, на роботі та в дорозі, а вимоги до них за останні роки суттєво змінилися. Якщо раніше було достатньо моделі з одним USB-портом, то сьогодні від невеликого пристрою очікують можливості заряджати одразу кілька гаджетів, а іноді навіть ноутбук.

Однак далеко не кожен павербанк підходить для таких завдань. Дві моделі з однаковою ємністю 20 000 мА·год можуть кардинально відрізнятися за швидкістю заряджання, набором портів і сумісністю з технікою. Саме тому перед покупкою варто звертати увагу не лише на цифри, надруковані великим шрифтом на упаковці.

Ємність не показує, наскільки швидко заряджатиметься смартфон

Найпоширеніша помилка покупців — оцінювати павербанк виключно за кількістю міліампер-годин. Наприклад, модель на 30 000 мА·год здається очевидно кращою за пристрій на 20 000 мА·год, хоча на практиці все залежить від сценарію використання.

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Ємність визначає приблизний запас енергії, тоді як за швидкість її передавання відповідає потужність, яку вимірюють у ватах.

Недорогий павербанк може мати батарею на 30 000 мА·год, але видавати лише 10–15 Вт. У такому випадку навіть сучасний смартфон заряджатиметься досить повільно, не кажучи вже про планшет або ноутбук.

Для повсякденного заряджання смартфона бажано обирати модель із потужністю щонайменше 20–30 Вт. Якщо ж планується підключати ноутбук, варто розглядати пристрої на 65–100 Вт, а для потужніших моделей можуть знадобитися павербанки на 140 Вт або більше.

При цьому необхідно перевіряти максимальну потужність саме одного USB-C-порту. Напис «100 Вт» на корпусі іноді означає сумарну потужність усіх виходів, тоді як окремий роз’єм може забезпечувати лише 45 або 65 Вт.

USB-C ще не гарантує швидкого заряджання

Наявність сучасного роз’єму USB-C також не означає, що павербанк підтримує всі необхідні технології.

Одним із найважливіших стандартів залишається USB Power Delivery, або USB PD. Він дозволяє пристроям узгоджувати потрібну напругу та струм, завдяки чому один павербанк може заряджати смартфони, планшети й сумісні ноутбуки.

Для більшості користувачів достатньо підтримки USB PD 3.0. Якщо потрібна потужність понад 100 Вт, варто звертати увагу на реалізацію USB PD 3.1 з Extended Power Range. Згідно зі специфікацією USB Implementers Forum, стандарт передбачає передавання потужності до 240 Вт за наявності сумісного обладнання.

Власникам Samsung Galaxy особливо важливо перевірити підтримку PPS — технології, яка дозволяє гнучко регулювати параметри живлення. Саме вона використовується для швидкого заряджання багатьох смартфонів Samsung потужністю до 45 Вт.

У випадку iPhone ключове значення має сумісність із USB Power Delivery, хоча максимальна швидкість заряджання відрізняється залежно від конкретної моделі.

Для деяких смартфонів Xiaomi, OPPO, OnePlus та інших виробників ситуація складніша. Їхні фірмові режими надшвидкого заряджання можуть вимагати спеціального протоколу, тому звичайний павербанк із USB PD не завжди забезпечить заявлені виробником смартфона 80, 100 або 120 Вт.

Чому 20 000 мА·год не вистачає на чотири повні зарядки

Ще одна особливість, про яку покупці часто дізнаються вже після придбання, стосується реальної ємності.

Якщо смартфон має акумулятор на 5000 мА·год, логічно припустити, що павербанк на 20 000 мА·год дозволить зарядити його чотири рази. Проте на практиці результат зазвичай буде нижчим.

Річ у тому, що номінальну ємність зовнішнього акумулятора зазвичай вказують для внутрішніх елементів із напругою близько 3,7 В. Під час заряджання пристрою напруга перетворюється, частина енергії втрачається у вигляді тепла, а додаткові втрати виникають у кабелі та самому смартфоні.

Тому павербанк на 20 000 мА·год містить приблизно 74 Вт·год енергії, але не вся вона потрапить до акумулятора телефона. Для сучасного смартфона з батареєю на 5000 мА·год реалістичніше розраховувати приблизно на два-три повні заряджання, залежно від ефективності обладнання та умов використання.

Що краще купувати під час відключень світла

Для українських користувачів важливо враховувати ще й можливість швидко поповнити заряд самого павербанка, коли електроенергія з’являється лише на кілька годин.

Модель на 30 000 мА·год із вхідною потужністю 10 Вт може заряджатися дуже довго. Натомість павербанк меншої ємності з підтримкою вхідного USB PD на 45–65 Вт здатний значно швидше відновити запас енергії.

Якщо пристрій купують для живлення роутера або оптичного термінала, потрібно окремо перевірити вихідну напругу. Багато таких пристроїв працюють від 9 або 12 В, тому звичайного USB-виходу на 5 В без відповідного перетворювача може бути недостатньо.

Крім того, функція одночасного заряджання самого павербанка та підключеної техніки не завжди означає повноцінну роботу як джерела безперебійного живлення. Для роутера, який повинен працювати без перезавантажень, спеціалізований mini-UPS нерідко буде кращим варіантом.

На чому точно не варто економити

Дешеві павербанки невідомого походження можуть мати перебільшені характеристики, неякісні акумуляторні елементи та недостатній захист від перегрівання, перевантаження або короткого замикання.

Перед покупкою бажано перевірити репутацію виробника, наявність гарантії, маркування реальної енергоємності у Вт·год та підтримку заявлених стандартів заряджання.

Окремо варто звернути увагу на кабель. Наприклад, для передавання 100 Вт потрібен відповідний USB-C-кабель із підтримкою струму 5 А. Звичайний кабель, розрахований на 60 Вт, може обмежити можливості навіть дорогого павербанка.

Тим, хто часто подорожує літаками, потрібно пам’ятати й про обмеження авіакомпаній. Згідно з рекомендаціями IATA, павербанки зазвичай можна перевозити лише в ручній поклажі, а для пристроїв із запасом енергії до 100 Вт·год діють найменш суворі обмеження. Конкретні правила перевізника варто перевіряти перед польотом.

У результаті універсальним вибором для більшості власників смартфонів стане павербанк на 20 000 мА·год із USB-C, підтримкою PD та PPS і потужністю хоча б 30 Вт. Якщо ж потрібно заряджати ноутбук, доцільніше дивитися на моделі з потужністю від 65 Вт.

Головне — обирати зовнішній акумулятор під конкретні пристрої, а не лише за найбільшою цифрою на упаковці. Адже навіть дорогий павербанк великої ємності може виявитися незручним, якщо не підтримує потрібні стандарти або надто повільно заряджається сам.