Росіяни про таке лише мріють: яка головна особливість українських F-16

Жоден зразок російської військової авіації навіть поруч не стоїть із винищувачами Ф-16, які нещодавно отримала Україна. Усе завдяки його високотехнологічним особливостям. Яка ж “начинка” цих літаків і чому авіація ворога не витримує конкуренції?

Технологія, про яку росіяни лише мріють. Разом із західними Ф-16 українці отримали ексклюзивні шоломи. У цьому випадку головний убір пілота – це не просто захист голови та забезпечення комфорту на великій швидкості. Це вся необхідна інформація просто перед очима. Шолом має вбудований дисплей, завдяки якому пілотові взагалі не треба відволікатися на панель управління.

Крім того, завдяки системі прицілювання літак може рухатися в один бік, а стріляти в інший, куди дивиться пілот.

Ден Гемптон, підполковник ВПС США у відставці, пілот F-16:

У звичайному реактивному винищувачі є головний дисплей, це, по суті, шматок скла з усім необхідним для керування літаком, боротьби, використання зброї. Це все спроєктовано перед вами. Але ви отримали систему, яка переносить всю цю інформацію всередину козирка шолома. Тож куди б ви не дивилися, уся ця інформація у вас перед очима. І якщо у вас на борту правильна зброя, яку ваші F-16 матимуть, то вам навіть не потрібно бути націленим на щось, ніс літака може бути відхиленим на 30 чи навіть 60 градусів, можна просто дивитися вбік і запускати зброю.

В країні-агресорці вже понад десятиліття намагаються відтворити схожу систему прицілювання. Але досі нічого не виходить. Іще один привід для зеленої заздрості окупантів – це сучасний радар Ф-16. Він значно потужніший, дальше бачить, а отже, дає винищувачу більше часу на маневр від моменту запуску ворожої ракети.

Ден Гемптон, підполковник ВПС США у відставці, пілот F-16:

Наші сучасні радари називаються радіолокаторами з електронним скануванням. Тобто фізично вони не рухаються. Це все робиться в електронному, цифровому вигляді. І це означає, що вони дуже швидкі, дуже точні. У них не так багато збоїв, як, скажімо, у радарів російських МіГів чи Су. І вони мають набагато кращі можливості націлювання, це означає, що ми можемо відстежувати багато літаків одночасно. І так само одночасно можемо націлювати нашу зброю на багато різних літаків.

Крім того, на новоприбулих Ф-16 розгледіли контейнер з потужною цифровою станцією радіоелектронної боротьби. А також оптичні та інфрачервоні датчики. А це значна допомога, особливо в кліматичних умовах України.

Ден Гемптон, підполковник ВПС США у відставці, пілот F-16:

Інфрачервона система бачить теплову енергію і буває дуже корисною. Особливо в інших місцях світу, де ми бували, де не можна було використовувати оптику через пісок; або в Європі часто через сильні дощі чи хмарність. Тож наявність термічної системи дозволяє продовжувати використовувати свою зброю і робити те, що вам потрібно.

Ф-16 – це літак четвертого покоління. росія має аж три типи винищувачів, які теж підпадають під цю категорію. Це Су-27, МіГи 29 і 31. Але є відмінність.

Анатолій Храпчинський, експерт у сфері авіації, заступник Генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби:

Насправді якщо ми кажемо про можливості протиставити літаки Ф-16 проти російських літаків, то я постійно наголошую, що російські літаки мають завищені тактико-технічні характеристики, і вони здебільшого не підтверджені в умовах бойових дій. Ф-16 – підтверджений, це гарантовано літак четвертого покоління, який може дати гідну відсіч будь-якому російському літаку.

російська пропаганда, звичайно ж, хизується своїм Су-57. Заявляє, що це винищувач наступного найсучаснішого п’ятого покоління. Але підтвердити його характеристики ніхто на Заході не може.

Девід Джордан, керівник курсів з підвищення кваліфікації повітряного командування та штабу Королівського коледжу Лондона:

росіяни говорять, що це дивовижна зброя, відповідає американському F-22. Але якщо уважніше подивитися, то це не може бути правдою. У росіян зовсім інша філософія щодо літаків з низькою видимістю. Лише подивіться на крила, де видно гвинти у верхній частині. Тож я не погоджуюся, що Ф-16 відстають від тих літаків, які має росія.

Найбільший недолік, який критики знаходять в подарованих Ф-16, це їхній вік. Літаки дійсно не вчора зійшли з конвеєра. Але колишній пілот Ден каже, дивитися треба насамперед на начинку літака.

Ден Гемптон, підполковник ВПС США у відставці, пілот F-16:

Це старші моделі F-16. Але те, що робить цей літак таким чудовим винищувачем, це його здатність модернізуватися та модифікуватися разом зі зміною технологій. І всі ці літаки мали так зване оновлення середнього віку. Тож хоч самі корпуси літаків відносно старі, їх усіх оснастили найсучаснішою версією американської авіоніки. І найголовніше, у них іще сучасніший радар, ніж в наших F-16.

Про попит на Ф-16 говорить і той факт, що їхнє виробництво досі триває. Крім того, Україна стала 26-ю країною світу, де ці винищувачі стоять на озброєнні.

Девід Джордан, керівник курсів з підвищення кваліфікації повітряного командування та штабу Королівського коледжу Лондона:

F-16 є одним із найбільш маневрених літаків у світі. Крім того, важлива авіоніка. У вас тепер є така штука, як LINK-16, це система передачі даних. А дані та інформація – надзвичайно важливі. Бо дають можливість виконувати несподівані прийоми. Приміром, Ф-16 можуть летіти у формації з чотирьох літаків і бути абсолютно невидимими для ворога, бо не вмикатимуть датчики, але водночас постійно обмінюватимуться інформацією. Це неоціненно.

Зараз же світ стежить за тим, як їх Ф-16 використовуватимуть в умовах нашої війни.

Руперт Джоунз, генерал-майор армії Великої Британії у відставці:

Українці продемонстрували те, що вони є абсолютними майстрами інновацій, і тому, коли в їхніх руках опиняються F-16, то я думаю, що ми повинні очікувати їхнього використання у справді нетрадиційні способи, які ми, на Заході, зможемо потім перейняти.

Кріс Перрі, контрадмірал Королівських ВМС Великої Британії у відставці:

Це дійсно нові літаки для українців, але ми вже неодноразово бачили, що українці дуже швидко пристосовуються, а ще вони дуже винахідливі, тому не дивуйтеся, якщо побачите, що на F-16 приладнають і старі комплекти.

Іще один плюс Ф-16 – це те, що росіянам невідома їх начинка. Про сучасні технології в кабіні вони знають лише з відкритих джерел. Натомість українці добре розуміють, з яким ворогом мають справу, бо літають і на Сушках, і на МіГах.

Експерти попереджають не покладати особливих сподівань на Ф-16 зараз, коли їх не так багато. Бо використовуватимуть їх обережно і без зайвих ризиків. Але вони точно посилюють нашу систему протиповітряної оборони. І щойно надійде більше суден – зможуть забезпечити Україні контроль у небі.