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Росіяни про таке лише мріють: яка головна особливість українських F-16

GSMinfo09.08.2024
f-16

Жоден зразок російської військової авіації навіть поруч не стоїть із винищувачами Ф-16, які нещодавно отримала Україна. Усе завдяки його високотехнологічним особливостям. Яка ж “начинка” цих літаків і чому авіація ворога не витримує конкуренції?

Технологія, про яку росіяни лише мріють. Разом із західними Ф-16 українці отримали ексклюзивні шоломи. У цьому випадку головний убір пілота – це не просто захист голови та забезпечення комфорту на великій швидкості. Це вся необхідна інформація просто перед очима. Шолом має вбудований дисплей, завдяки якому пілотові взагалі не треба відволікатися на панель управління.

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Крім того, завдяки системі прицілювання літак може рухатися в один бік, а стріляти в інший, куди дивиться пілот.

Ден Гемптон, підполковник ВПС США у відставці, пілот F-16:

У звичайному реактивному винищувачі є головний дисплей, це, по суті, шматок скла з усім необхідним для керування літаком, боротьби, використання зброї. Це все спроєктовано перед вами. Але ви отримали систему, яка переносить всю цю інформацію всередину козирка шолома. Тож куди б ви не дивилися, уся ця інформація у вас перед очима. І якщо у вас на борту правильна зброя, яку ваші F-16 матимуть, то вам навіть не потрібно бути націленим на щось, ніс літака може бути відхиленим на 30 чи навіть 60 градусів, можна просто дивитися вбік і запускати зброю.

В країні-агресорці вже понад десятиліття намагаються відтворити схожу систему прицілювання. Але досі нічого не виходить. Іще один привід для зеленої заздрості окупантів – це сучасний радар Ф-16. Він значно потужніший, дальше бачить, а отже, дає винищувачу більше часу на маневр від моменту запуску ворожої ракети.

Ден Гемптон, підполковник ВПС США у відставці, пілот F-16:

Наші сучасні радари називаються радіолокаторами з електронним скануванням. Тобто фізично вони не рухаються. Це все робиться в електронному, цифровому вигляді. І це означає, що вони дуже швидкі, дуже точні. У них не так багато збоїв, як, скажімо, у радарів російських МіГів чи Су. І вони мають набагато кращі можливості націлювання, це означає, що ми можемо відстежувати багато літаків одночасно. І так само одночасно можемо націлювати нашу зброю на багато різних літаків.

Крім того, на новоприбулих Ф-16 розгледіли контейнер з потужною цифровою станцією радіоелектронної боротьби. А також оптичні та інфрачервоні датчики. А це значна допомога, особливо в кліматичних умовах України.

Ден Гемптон, підполковник ВПС США у відставці, пілот F-16:

Інфрачервона система бачить теплову енергію і буває дуже корисною. Особливо в інших місцях світу, де ми бували, де не можна було використовувати оптику через пісок; або в Європі часто через сильні дощі чи хмарність. Тож наявність термічної системи дозволяє продовжувати використовувати свою зброю і робити те, що вам потрібно.

Ф-16 – це літак четвертого покоління. росія має аж три типи винищувачів, які теж підпадають під цю категорію. Це Су-27, МіГи 29 і 31. Але є відмінність.

Анатолій Храпчинський, експерт у сфері авіації, заступник Генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби:

Насправді якщо ми кажемо про можливості протиставити літаки Ф-16 проти російських літаків, то я постійно наголошую, що російські літаки мають завищені тактико-технічні характеристики, і вони здебільшого не підтверджені в умовах бойових дій. Ф-16 – підтверджений, це гарантовано літак четвертого покоління, який може дати гідну відсіч будь-якому російському літаку.

російська пропаганда, звичайно ж, хизується своїм Су-57. Заявляє, що це винищувач наступного найсучаснішого п’ятого покоління. Але підтвердити його характеристики ніхто на Заході не може.

Девід Джордан, керівник курсів з підвищення кваліфікації повітряного командування та штабу Королівського коледжу Лондона:

росіяни говорять, що це дивовижна зброя, відповідає американському F-22. Але якщо уважніше подивитися, то це не може бути правдою. У  росіян зовсім інша філософія щодо літаків з низькою видимістю. Лише подивіться на крила, де видно гвинти у верхній частині. Тож я не погоджуюся, що Ф-16 відстають від тих літаків, які має росія.

Найбільший недолік, який критики знаходять в подарованих Ф-16, це їхній вік. Літаки дійсно не вчора зійшли з конвеєра. Але колишній пілот Ден каже, дивитися треба насамперед на начинку літака.

Ден Гемптон, підполковник ВПС США у відставці, пілот F-16:

Це старші моделі F-16. Але те, що робить цей літак таким чудовим винищувачем, це його здатність модернізуватися та модифікуватися разом зі зміною технологій. І всі ці літаки мали так зване оновлення середнього віку. Тож хоч самі корпуси літаків відносно старі, їх усіх оснастили найсучаснішою версією американської авіоніки. І найголовніше, у них іще сучасніший радар, ніж в наших F-16.

Про попит на Ф-16 говорить і той факт, що їхнє виробництво досі триває. Крім того, Україна стала 26-ю країною світу, де ці винищувачі стоять на озброєнні.

Девід Джордан, керівник курсів з підвищення кваліфікації повітряного командування та штабу Королівського коледжу Лондона:

F-16 є одним із найбільш маневрених літаків у світі. Крім того, важлива авіоніка. У вас тепер є така штука, як LINK-16, це система передачі даних. А дані та інформація – надзвичайно важливі. Бо дають можливість виконувати несподівані прийоми. Приміром, Ф-16 можуть летіти у формації з чотирьох літаків і бути абсолютно невидимими для ворога, бо не вмикатимуть датчики, але водночас постійно обмінюватимуться інформацією. Це неоціненно.

Зараз же світ стежить за тим, як їх Ф-16 використовуватимуть в умовах нашої війни.

Руперт Джоунз, генерал-майор армії Великої Британії у відставці:

Українці продемонстрували те, що вони є абсолютними майстрами інновацій, і тому, коли в їхніх руках опиняються F-16, то я думаю, що ми повинні очікувати їхнього використання у справді нетрадиційні способи, які ми, на Заході, зможемо потім перейняти.

Кріс Перрі, контрадмірал Королівських ВМС Великої Британії у відставці:

Це дійсно нові літаки для українців, але ми вже неодноразово бачили, що українці дуже швидко пристосовуються, а ще вони дуже винахідливі, тому не дивуйтеся, якщо побачите, що на F-16 приладнають і старі комплекти.

Іще один плюс Ф-16 – це те, що росіянам невідома їх начинка. Про сучасні технології в кабіні вони знають лише з відкритих джерел. Натомість українці добре розуміють, з яким ворогом мають справу, бо літають і на Сушках, і на МіГах.

Експерти попереджають не покладати особливих сподівань на Ф-16 зараз, коли їх не так багато. Бо використовуватимуть їх обережно і без зайвих ризиків. Але вони точно посилюють нашу систему протиповітряної оборони. І щойно надійде більше суден – зможуть забезпечити Україні контроль у небі. 

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GSMinfo09.08.2024
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