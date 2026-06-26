Найнебезпечніші дозволи в Android: що не варто давати застосункам без перевірки

Користувачі Android часто встановлюють застосунки й автоматично погоджуються на всі запити системи. Але частина дозволів відкриває доступ до особистих даних, місцезнаходження, повідомлень і навіть фінансової інформації. Особливо обережними варто бути з програмами, які завантажують не з офіційних магазинів, а через окремі APK-файли.

Android запитує дозволи для нормальної роботи застосунків. Камера потрібна месенджерам для фото й відео, мікрофон — для дзвінків, геолокація — для карт і таксі, а доступ до файлів — для галереї чи редакторів. Проблема починається тоді, коли такі дозволи просить програма, якій вони очевидно не потрібні.

Які дозволи можуть бути ризикованими

До найбільш чутливих дозволів належать доступ до камери, мікрофона, SMS, контактів, геолокації та файлів. Якщо застосунок отримує доступ до мікрофона, він теоретично може записувати звук. Камера відкриває можливість знімати фото або відео, а контакти дозволяють скопіювати адресну книгу.

Окрему небезпеку становлять SMS. Через доступ до повідомлень шкідливий застосунок може прочитати одноразові коди, повідомлення від банку або іншу приватну інформацію. У деяких випадках це може призвести до втрати грошей або захоплення акаунтів.

Геолокація також не є нешкідливою. Вона показує, де людина перебуває, які місця відвідує і як часто там буває. Ці дані можуть використовуватися для стеження, шахрайства або створення детального профілю користувача.

Доступ до файлів і сховища дає змогу переглядати фотографії, документи та інші особисті дані. Навіть якщо користувачу здається, що в телефоні немає нічого важливого, серед файлів можуть бути скани документів, робочі матеріали, приватні фото або резервні копії.

Чому не варто погоджуватися на все одразу

Важливо пам’ятати, що Android може об’єднувати схожі дозволи у групи. Якщо користувач дав застосунку один дозвіл із певної групи, надалі після оновлення програма може отримати ширший доступ у межах тієї ж категорії. Саме тому не варто погоджуватися на запити автоматично.

Найпростіше правило — оцінювати, чи справді застосунку потрібен конкретний дозвіл. Якщо звичайна гра просить доступ до SMS, мікрофона або контактів, це привід насторожитися. Краще відмовити в доступі або взагалі не встановлювати таку програму.

Також бажано завантажувати застосунки лише з офіційних магазинів, регулярно оновлювати Android і перевіряти дозволи вже встановлених програм у налаштуваннях смартфона. Чим новіша версія системи, тим більше механізмів захисту вона має.