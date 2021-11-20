Як можна увімкнути захист Android для безконтактної оплати

Сучасні смартфони на базі Android відрізняються безпрецедентною функціональністю. Зараз це далеко не тільки пристрій для спілкування та споживання контенту, а й фінансовий інструмент, що дозволяє оплачувати покупки в супермаркеті та будь-якому іншому магазині біля будинку. А оскільки смартфон останнім часом став повноцінною заміною гаманця, важливо знати, як увімкнути захист на операційній системі Android для безконтактної оплати.





Вимоги до пристроїв та платіжних терміналів

Щоб здійснювати безконтактні платежі з телефону, мобільні пристрої, а також термінали оплати повинні відповідати певним вимогам. Головна з них – наявність датчика NFC.

Сьогодні практично всі платіжні термінали оснащені цим датчиком, проте виробники бюджетних смартфонів нерідко заощаджують на цьому компоненті. Тому заздалегідь переконайтеся, що ваш пристрій підтримує NFC, вивчивши його характеристики на сайті виробника. Також перевірити наявність датчика можна через програму NFC Check, доступну в Play Market, та через налаштування девайсу.

Налаштування безконтактних платежів

Щоб почати використовувати пристрій як платіжний інструмент, необхідно виконати кілька простих дій: .

Опустіть шторку сповіщень та активуйте NFC (також це можна зробити через налаштування)

Відкрийте Google Pay або іншу платіжну програму.

Додайте банківську картку, вказавши її номер та CVC-код.

Тепер для транзакцій необхідно просто піднести телефон до терміналу на відстань до 10 сантиметрів. Зверніть увагу, що зазвичай датчик розташовується біля камери. Саме це місце має бути якомога ближче до терміналу.

Увімкнення захисту Android для безконтактної оплати

Коли смартфон стає засобом оплати, гостро постає питання безпеки транзакцій. Чи не зможе зловмисник, який отримав доступ до пристрою, використовувати його для здійснення покупок? Теоретично це можливо, але тільки в тому випадку, якщо власник мобільного пристрою не активував заздалегідь захист.

Захист для гаманця є забороною на здійснення транзакцій на заблокованому екрані. Тобто для оплати покупок власнику телефону так чи інакше доведеться його розблокувати, використовуючи встановлений раніше засіб захисту (пароль, графічний ключ, відбиток, особа тощо). Для активації захисту необхідно:

Відкрийте налаштування.

Перейти до розділу «Підключені пристрої», а потім – «Параметри підключення».

Вибрати NFC.

Активувати параметр «Запитувати розблокування пристрою».

Тепер жоден зловмисник не зможе скористатися вашими грошима на оплату покупок. Однак не забувайте, що висока міра безпеки гарантується лише в тому випадку, якщо ви заздалегідь активували блокування екрана одним із засобів, представлених вище.