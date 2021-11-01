Одне лице: 6 акторів, які неймовірно схожі на героїв реальних історій

Глядачі кіно часто скаржаться, що актори в біографічних фільмах не схожі на реальних історичних особистостей. Але не всі продюсери роблять промахи під час кастингів. Деякі голлівудські актори виявилися напрочуд схожими на своїх персонажів.





Рамі Малек – Фредді Мерк’юрі

Американський актор став всесвітньо відомим після роботи у «Богемській рапсодії». Малек і раніше з’являвся у відомих фільмах, але саме після ролі Фредді Меркьюрі про нього заговорили. Він талановито втілив лідера гурту Queen. Глядачі помітили разючу подібність у зовнішності, яку Рамі Малек досяг за допомогою гриму та міміки.

Під час підготовки до ролі Меркьюрі актор вивчав усі пісні гурту, щоб зрозуміти почуття музиканта через рядки та музику. Він займався зі спеціалістом з техніки рухів, щоб танцювати під час зйомок на сцені як лідер Queen. За виконану роботу над роллю актор отримав «Золотий глобус», «Оскар» та BAFTA у 2019-му.

Рене Зеллвегер – Джуді Гарленд

2019-го актриса знялася у фільмі «Джуді». Їй дісталася роль співачки та актриси Джуді Гарленд. Рене Зеллвегер зіграла зірку золотої епохи Голлівуду в останні роки її життя, коли та страждала від алкогольної залежності та приймала болезаспокійливі ліки. Проблеми зі здоров’ям були помітні на останніх виступах Гарленд наприкінці 60-х: її видавала загальмована реакція, дивна поведінка та надмірна худорлявість.

У фільмі над образом Рене Зеллвегер працювали візажисти та гримери. Вони змінили зовнішність актриси настільки, що її було важко від реальної Джуді Гарленд. Актриса майстерно зіграла зірку, передавши її манери поведінки і похилий погляд нездорової людини. Щоб передати зв’язок, який був у Гарленд із публікою, режисер фільму наполіг, щоб Рене співала наживо. За зіграну роль актриса отримала «Оскар», «Золотий глобус» та премію BAFTA 2020-го.

Едгар Рамірес – Джанні Версаче

Венесуельський актор зіграв роль модельєра Джанні Версаче у другому сезоні телесеріалу «Американська історія злочинів». В основу сюжету лягло резонансний злочин у світі моди – вбивство Версаче . Едгар Рамірес змінився до невпізнання за допомогою сивого волосся та світлої бороди. У серіалі його ледве можна було відрізнити від 50-річного Джанні. Актору допоміг не лише якісний грим, а й манери поведінки та риси характеру кутюр’є.

Рамірес ґрунтовно зайнявся підготовкою до ролі. До акторської кар’єри він працював журналістом: щоб зрозуміти персонажа, він розшукав друга Джанні Версаче. Едгару Раміресу знадобилося чотири місяці спілкування, щоб чоловік поділився хоч якимись подробицями про життя та характер модельєра.

Меріл Стріп – Маргарет Тетчер

2011-го вийшов біографічний фільм «Залізна леді». Роль Маргарет Тетчер зіграла Меріл Стріп. Сюжет драми захопив усі періоди життя політика, але актриса зіграла її вже у зрілому віці на піку та заході кар’єри. Особливо точно Стріп передала її фірмовий погляд, рух губ під час розмови та жести рук. Професійну гру актриси доповнила робота гримерів.

За роль у фільмі “Залізна леді” Меріл Стріп отримала свій третій “Оскар”. Її також удостоїли «Золотого глобуса» та премії BAFTA за найкращу жіночу роль у 2012-му.

Ештон Кутчер – Стів Джобс

Роль Стіва Джобса дісталася Ештону Кутчеру через його разючу подібність із засновником Apple у молодості. Актора навіть не довелося сильно гримувати: він лише відростив щетину та волосся. Але Кутчер вирішив ґрунтовно підготуватися до ролі та сів на дієту, яка обернулася для нього госпіталізацією. Він отримава захворювання підшлункової залози.

Незважаючи на старання, Ештон Кутчер не отримав престижних нагород за роль Стіва Джобса. Навпаки, актора номінували на «Золоту малину» за найгіршу чоловічу роль.

Сальма Хайєк — Фріда Кало

Роль культової мексиканської художниці Фріди Кало зіграла її співвітчизниця Сальма Хайєк. Хоча спочатку продюсери фільму сумнівалися та розглядали кандидатуру Мадонни. Їм здавалося, що Хайєк надто приваблива для цієї ролі. Фріда Кало була харизматичною жінкою, але красунею назвати її було складно. Гримерам фільму довелося попрацювати, щоб перетворити Сальму Хайєк на художницю.

Роль у “Фріді” стала своєрідною місією для Сальми Хайєк. На початку 2000-х Голлівуд все ще недовірливо ставився до актрис латиноамериканського походження. Хайєк дісталася головна роль у яскравому фільмі, який був приречений на успіх. «Оскар» як найкраща актриса вона не здобула, але була однією з номінантів на престижну премію.