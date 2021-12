Найкращі ігри на Sony PlayStation для довгих зимових вечорів

З наближенням зимових канікул та новорічно-святкового періоду відпусток може виникнути питання про те, як провести вільний час. Прохолодні та довгі зимові вечори — блискуча можливість черговий раз пройти ігрові шедеври останніх років, або ж вперше доторкнутись до сучасної класики, у випадку, якщо вона, за якихось причин, пройшла повз ваш геймерський досвід.





Розглянемо декілька ігор, які стануть для вас справжнім вогником, що зігріватиме цієї зими, або ж чудовим подарунком для ваших друзів.

God of War

Опинившись в засніжених землях Скандинавії, незмінний протагоніст серії Кратос, потрапляє в центр суперечок між північними богами. Спартанцю доводиться знову взятися за зброю. Він повинен боротися з залишками свого кривавого минулого, приміряти нехарактерну роль батька та гідно виховати сина Атрея.

God of War демонструє високий рівень опрацювання ігрового світу, розвитку персонажів та сюжету, перетворюючи франшизу в наочний приклад того, як сучасна ігрова індустрія влучно поєднує наратив та ігровий процес, створюючи справжні шедеври.

Сиквел God of War: Ragnarok вийде на PS4 та PS5 у 2022 році, а попередня частина 2018 року стане доступна на PC 14 січня 2022.

Days Gone

Days Gone — пригодницький action-бойовик з horror-елементами та відкритим світом. Сюжет розгортається через два роки після руйнівної глобальної епідемії, що перетворила людство на черговий зомбі-аналог. Головний герой байкер Дікон Сент-Джон мусить виживати в постапокаліптичному Орегоні та відшукати нові причини жити далі.

У Days Gone вас очікують: чудовий відкритий світ, натхненний реальними локаціями, Орди місцевих зомбі — фрікерів та захопливий сюжет сповнений неочікуваності.

Колишній ексклюзив PlayStation вже отримав PC версію 18 травня цього року.

Horizon Zero Dawn

Horizon: Zero Dawn — одна з найгарніших ігор з відкритим світом, котрі коли-небудь створювались. Ви буквально можете замилуватись травою, що коливається від вітру під чарівними сходами сонця, в той час, як вдалині вимальовуватимуться колосальні міста, утворені з попелу колись квітучої цивілізації. Та, що не менш важливо, гігантські механічні динозаври, у якості ворогів героїні Елой.

В культових розробників з Guerrilla Games вийшла дійсно велика, дивовижна та унікальна гра в жанрі action з відкритим світом та елементами RPG.

Враховуючи позитивні відгуки, як самих геймерів, так і ігрових ЗМІ, продовження стало лише питанням часу. Тому, вже 22 лютого наступного року Елой повернеться у сиквелі — Horizon Forbidden West на PS5 та PS4, а Horizon Zero Dawn, до слова, вже отримала PC-версію. Саме час освіжити пам’ять перед релізом продовження.

Persona 5: Royal

П’ята Persona вже була чи не найкращою JRPG усіх часів: неймовірний сюжет, милі та різнобічні персонажі, тактичні битви, що потребують вивіреної стратегії, дослідження Токіо, колекціонування “персон” та широка кастомізація особистої штаб-квартири. Що ще потрібно поціновувачам жанру? Але ж розробникам зі студії Atlus вдалось покращити вже й так ледь не бездоганну гру. Таким чином, в жовтні 2019 світ побачила розширена версія — Persona 5: Royal.

В оновленій версії були додані нові персонажі, області для дослідження та сюжетні лінії. Насправді небагато ігрових елементів оригінальної гри оминули розробники, але майже все, чого вони торкнулися, стало краще та більше.

Між іншим, з релізом Persona 5: Royal, оригінальна гра увійшла до серії PlayStation Plus Collection, нової бібліотеки старих ігор, що доступна в рамках річної підписки для власників PlayStation 5.

Final Fantasy 7 Remake (Intergrade)

Минулого року геймери отримали одразу три гучних перевидання: Final Fantasy VII Remake, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 та Demon’s Souls. Хоча всі вони, безумовно, відносно старі ігри, ремайстри кожної з них стали значним покращенням та великим кроком уперед.

Успішні перевидання насправді не відтворюють те, у що ви грали багато років тому. Натомість вони досягають успіху у на ниві ностальгії. Тої речі, яку ми тримаємо у комірці своїх спогадів. Якщо ви грали в оригінальну Final Fantasy 7, то перехід у рімейк та повторне відтворення початкової сцени на вокзалі неодмінно здасться знайомим та зручним, попри очевидні візуальні та геймплейні оновлення. Якщо ж оригінальна гра свого часу пройшла повз вас, тоді Final Fantasy 7 Remake — це чудова нагода доторкнутись до класики.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Ratchet and Clank: Rift Apart — на цю мить останній ААА-ексклюзив PlayStation 5. Як Demon’s Souls та Returnal до нього, Ratchet and Clank: Rift Apart демонструє, на що здатна нова консоль від Sony, адже гра виглядає дійсно приголомшливо. Крім того, Rift Apart використовує SSD-накопичувачі PS5 не тільки для скорочення часу завантаження, але і для формування дизайну рівнів. Відмінна пригода, яка точно нікого не залишить байдужим. А гравці, що знайомі з франшизою, ігри якої розробники з Insomniac створюють вже майже 20 років, безсумнівно, підтвердять це твердження.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Коли на заході, присвяченому анонсу PS5, у якості одного з перший тайтлів, що буде доступний на новій консолі, оголосили Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, очікування ігрової спільноти були максимально високі. Продовження Marvel’s Spider-Man 2018 року перевершило ці очікування, надавши геймерам не лише сюжетно чудове доповнення Spider-Verse, а ще й покращивши усю геймплейну складову гри.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales виглядає ефектно, швидко завантажується і дозволяє на повну використовувати можливості контролера DualSense. Проте, незалежно від того, на якому поколінні ви граєте, Miles Morales приклад гідного продовження однієї з найкращих будь-коли створених ігор про супергероїв. А пейзажі засніженого Нью-Йорку, у якому відбуваються події гри, додадуть атмосферу затишку на новорічні свята.