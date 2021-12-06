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Першу версію “Вікіпедії” продадуть на аукціоні

06.12.2021
1 хвилина на прочитання
Вікіпедія

Співзасновник “Вікіпедії” (Wikipedia) Джиммі Вейлс і аукціонний будинок Christie’s виставили на аукціон перший варіант онлайн-енциклопедії, пише The Verge .


Йдеться про версію «Вікіпедії, створену 2001 року.

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Як повідомляється, вона буде представлена ​​на торгах у форматі невзаємозамінного токена (NFT) разом з iMac Strawberry, на якому вона була вперше запущена.

“Те, що ви побачите на екрані, – це те, як виглядала “Вікіпедія” в момент, коли я налаштовував програмне забезпечення”, – сказав Вейлз.

За його словами, після того як токен куплять, сторінку енциклопедії буде відкрито для публічного доступу в інтернеті. Будь-хто охочий зможе її відредагувати. Однак усі зміни через п’ять хвилин зникнуть, сторінка повернеться у вихідний стан.

“Художня концепція полягає в тому, щоб повернути людей у ​​той момент, коли я створив веб-сайт і повинен був подумати: “Боже, він такий вразливий”, – зазначив Вейлз.

Торги відбудуться з 3 по 15 грудня. Виручені від продажу гроші направлять на благодійні цілі та підтримку WT.social – соцмережа Вейлса, яку він запустив у 2019 році на пожертвування.

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06.12.2021
1 хвилина на прочитання

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