Першу версію “Вікіпедії” продадуть на аукціоні

Співзасновник “Вікіпедії” (Wikipedia) Джиммі Вейлс і аукціонний будинок Christie’s виставили на аукціон перший варіант онлайн-енциклопедії, пише The Verge .





Йдеться про версію «Вікіпедії, створену 2001 року.

Як повідомляється, вона буде представлена ​​на торгах у форматі невзаємозамінного токена (NFT) разом з iMac Strawberry, на якому вона була вперше запущена.

“Те, що ви побачите на екрані, – це те, як виглядала “Вікіпедія” в момент, коли я налаштовував програмне забезпечення”, – сказав Вейлз.

За його словами, після того як токен куплять, сторінку енциклопедії буде відкрито для публічного доступу в інтернеті. Будь-хто охочий зможе її відредагувати. Однак усі зміни через п’ять хвилин зникнуть, сторінка повернеться у вихідний стан.

“Художня концепція полягає в тому, щоб повернути людей у ​​той момент, коли я створив веб-сайт і повинен був подумати: “Боже, він такий вразливий”, – зазначив Вейлз.

Торги відбудуться з 3 по 15 грудня. Виручені від продажу гроші направлять на благодійні цілі та підтримку WT.social – соцмережа Вейлса, яку він запустив у 2019 році на пожертвування.