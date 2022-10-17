Новий додаток від Samsung покращує фотографії, як за помахом чарівної палички

Компанія Samsung випустила програму Galaxy Enhance-X. Це безкоштовний софт для ретушування фото з великим функціоналом. У ньому можна підвищити різкість, видалити зайві предмети та скоригувати дефекти знімка всього за кілька кліків.

Додаток Galaxy Enhance-X доступний для встановлення з фірмового магазину Galaxy Store на смартфони Samsung, що працюють під керуванням Android 10 та пізніших версій ОС. Власники телефонів інших марок можуть спробувати встановити програму через APK, ось посилання на скачування.

У Galaxy Enhance-X є цілий набір інструментів: можна додавати HDR, регулювати яскравість, різкість, розмивати заднє тло, створюючи портретне фото зі звичайного, а також змінювати роздільну здатність знімка. Також є функція покращення. Натиснувши на відповідну кнопку, штучний інтелект самостійно скоригує параметри максимальної якості фото.

При зміні зображення за допомогою Galaxy Enhance-X воно зберігається в галереї окремо, а оригінал залишається недоторканим. Програма проста, і не вимагає додаткових дозволів, крім доступу до фото в галереї.