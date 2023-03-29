Кінець епохи: Steam більше не підтримує Windows 7 та 8

Valve офіційно оголосила, що 2023 – останній рік, коли Steam підтримує операційні системи Windows 7, 8 та 8.1. Згідно з анонсом на сайті компанії, з 1 січня 2024 року клієнт Steam перестане запускатися на цих ОС. Власникам комп’ютерів, які планують і в майбутньому користуватися сервісом, Valve рекомендує перейти на новішу операційну систему.

Чи це має когось здивувати?

Не зовсім тому, що гравці, які збиралися перейти на Windows 10/11, вже зробили це. Геймери не настільки консервативна аудиторія, і за статистикою Steam, лише 1.52% опитаних користувачів, як і раніше, використовують Steam на Windows 7, і 0.34% – у Windows 8.1. Інші вже давно перейшли на Windows 10 чи 11.

Чому більшість геймерів відмовилися від старих версій операційних систем? По-перше, бібліотеки. DirectX 12, який потрібен для підтримки технології трасування променів, потребує мінімум Windows 10. По-друге, драйвера відеокарт. Ще у жовтні 2021 року NVIDIA випустила оновлення драйверів, яке працювало лише на «десятці».

З відеокартами AMD Radeon справи інакше, оскільки останні версії драйверів для Windows 7 були випущені в липні минулого року. Для Windows 8.1 останній апдейт вийшов у липні 2017-го. Як бачите, гравцям на “сімці” в цьому плані було простіше, але більшість із них все одно перейшли на Windows 10.