Складено ТОП-10 найстрашніших комп’ютерних вірусів за весь час існування інтернету

Навіть зараз, коли є безліч інших мережевих загроз, найбільше ми боїмося зловити на свій ПК вірус. Черв’як або троянська програма можуть зіпсувати комп’ютер, передати керування іншому користувачеві та надіслати списку контактів. Згадаємо десятку найстрашніших вірусів усіх часів.





Ще в 1951 році Джон фон Нейман висунув теорію програм, що самовідтворюються, а в 1981 з’явився перший комп’ютерний вірус, але справжній бум почався з появою інтернету.

1. Мелісса

Вірус з’явився навесні 1999 року: користувачі отримували електронний лист із заголовком «Ось документ, про який ви запитували. Нікому його не показуйте».

Через вірус робота комп’ютера сповільнювалася, на ньому могло раптово відкритися відео з танцем Мелісси, на честь якої була названа шкідлива програма. Також аналогічний лист надсилався першим 50 контактам з адресної книги одержувача.

Шкідник «Мелісса» не завдавав великої біди, але став першим широко відомим вірусом.

2. ILOVEYOU

Черв’як ILOVEYOU або LoveLetter також розсилався електронною поштою в 2000 році. У листах було вкладення LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.vbs, але розширення vbs було приховано, і користувачі вважали його невинним текстовим файлом.

Вірус розсилав себе адресатам з пошти користувача, переписував окремі файли і закріплювався в системному каталозі Windows.

ILOVEYOU досі вважається найнебезпечнішим вірусом.

3. Klez

Klez потрапляв на комп’ютери за рахунок уразливості у браузері Internet Explorer, що дозволяє автоматично відкривати вкладення в електронному листі. Крім реплікації та розсилки копій, хробак пригнічував антивірусну програму. Також він дописував свій код в один з документів на жорсткому диску, через що 13-го числа в парні місяці і 6-го числа в непарні у всіх файлах на пристрої з’являвся випадковий вміст.

4. Code Red

Усього існувало шість версій цього вірусу, що з’явився в 2001 році, але найвідомішими стали Code Red та Code Red II. Хробак створював на інфікованому комп’ютері 100 копій себе і поширював через вразливість сервера Microsoft IIS.

Також із заражених пристроїв було організовано DoS-атаки на різні сайти, включаючи сайт Білого дому. Якщо сторінку вдавалося зламати, на ній з’являвся напис “Зламано китайцями”, хоча вважається, що батьківщиною вірусу були Філіппіни.

5. Nimda

Вірус Nimda (слово Admin навпаки) з’явився 13 липня 2001 року і заразив увесь світ лише за 22 хвилини електронною поштою. Це сталося через заражені сайти та вразливість у сервері Microsoft IIS, виявлену раніше хробаком Code Red.

Nimda отримував права адміністратора на інфікованому ПК та пошкоджував файли, хоча справжньою його метою були сервери та уповільнення трафіку.

6. SQL Slammer/Sapphire

SQL Slammer або Sapphire з’явився 25 січня 2003 і викликав відмову окремих хостів і зниження трафіку по всьому світу. Черв’як важив всього 375 байт, і після зараження хоста починав відправляти сам себе зі швидкістю більше сотні пакетів на секунду. Це призводило до величезного трафіку, з яким роутери просто не могли впоратися. Зокрема через Sapphire відбулися збої у роботі банків, авіакомпаній та екстрених служб.

7. MyDoom

Черв’як MyDoom (інша назва Novarg) поширювався поштою та через файлообмінник Kazaa. Вважається, що на початку лютого 2004 року як мінімум 1 з 12 електронних листів, що пересилаються по всьому світу, містив цей вірус.

MyDoom створював бекдор у зараженій операційній системі, тобто передавав управління віддаленому користувачеві, після чого з пристрою починали надходити мільйони пошукових запитів. Це сповільнило пошукові системи, зокрема Google.

8. Sasser

Черв’як Sasser з’явився 30 квітня 2004 року, він був створений 17-річним німецьким хакером Свеном Яшаном. Заразивши комп’ютер, вірус починав сканувати мережу в пошуках інших вразливих IP-адрес для подальшого поширення. На інфікованому пристрої він видавав помилку, через яку комп’ютер доводилося перезавантажувати.

9. Leap-A/Oompa-A

До появи Leap-A комп’ютери на MacOS вважалися невразливими, оскільки Apple виробляла і устаткування і софт, знайти лазівки було складніше, ніж у Windows.

Але у 2006 році вірус Leap-A або Oompa-A поширився через програму iChat під виглядом фото у форматі JPEG. Великої шкоди він не завдав, але продемонстрував, що комп’ютери Apple теж схильні до зараження.

10. Storm Worm

Storm Worm – троянська програма та ботнет, яка з’явилася 19 січня 2007 року. Користувачі отримували листи із сенсаційними новинами. Найвідомішим стало повідомлення «230 людей загинуло під час шторму, що обрушився на Європу», що й дало назву вірусу.

У листі було вкладення, після завантаження якого на пристрій встановлювалася троянська програма, що отримувала доступ до інтернету і розсилала себе електронною поштою.