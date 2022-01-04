Viber запустив в Україні ряд нових функцій

Viber анонсував нову функцію для спілкування: реакції в чатах віч-на-віч. Учасники групових чатів Viber вже звикли до можливості поставити реакцію на будь-яке повідомлення, тепер ця опція з’явиться в особистих листуваннях. Невдовзі функція стане доступною для всіх українців. Viber нагадує і про інші функції, завдяки яким спілкування стає зручнішим.





Реакції у чатах 1-на-1

Тепер у будь-якому особистому чаті Viber можна натиснути на значок із зображенням серця поруч із повідомленням та вибрати відповідну емоцію. Раніше реакції були доступні тільки в групових чатах та спільнотах Viber.

Функція робить спілкування в чатах зручнішим, адже іноді немає часу або потреби розгорнуто відповідати на повідомлення. З реакціями можна швидко продемонструвати співрозмовнику, що ви прочитали його повідомлення, та поділитися своїми емоціями.

Реакції у групових чатах та спільнотах

Функція реакцій доступна користувачам Viber: у групових чатах і спільнотах. Завдяки їм стрічка групового чату звільняється від односкладових повідомлень, а члени спільнот отримують можливість швидко висловлювати свою думку та реагувати на пости. Це простий спосіб відстежувати реакції у ком’юніті як невеликого розміру, так і з десятками тисяч та мільйонами учасників. Функція доступна у Viber вже рік.

Опитування та вікторини

Опитування — ще одна функція Viber, яка дозволяє дізнатися про думку учасників групи або ком’юніті в месенджері. Для створення опитування в Viber достатньо натиснути на знак із трьома точками поруч із вікном введення повідомлення, а потім вибрати “Створення опитування”.

Щоб привнести в голосування елемент інтерактиву або перевірити знання аудиторії у груповому чаті чи спільноті Viber, у месенджері є вікторини. Учасники відповідають на запитання та одразу бачать, чи правильну відповідь вони обрали. Для того, щоб зробити квіз у Viber, достатньо вибрати “Режим вікторини” у вікні створення опитування.

Переклад повідомлень

У месенджері є вбудований перекладач повідомлень усередині чатів. Завдяки цій функції користувачам не потрібно переходити до інших програм або на сайти — перевести будь-яке повідомлення можна просто у вікні листування.

З функцією перекладу повідомлень у Viber спілкування будь-якою мовою стало простіше та швидше. Щоб перекласти будь-яке повідомлення в чаті, потрібно просто натиснути та утримувати його. Потім у вікні вибрати “Перекласти”, і текст українською або будь-якою обраною вами мовою відразу з’явиться під оригінальним повідомленням. Мова змінюється у налаштуваннях.