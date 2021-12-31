Подарунок під ялинку: трилогію ігор Tomb Raider роздають безкоштовно

Якщо ви ще не придумали, чим зайняти себе на новорічні свята, є чудова нагода пройти нову трилогію Tomb Raider. Її якраз зараз безкоштовно віддають у Epic Games Store.





Старші геймери напевно пам’ятають оригінальні ігри про Лару Крофт. Дослідити гробниці, розкидані по всіх куточках земної кулі, ефектно знищувати ворогів і обходити смертельні пастки граючи за тендітну дівчину було дуже цікаво. Все це перекочувало в нову трилогію, при цьому графіка стала сучаснішою, геймплей динамічніший, а загадки складніші.

Всі, хто скептично ставиться до сучасного ігропрому і, зокрема, до перевидань культових франшиз, матимуть можливість переглянути свою думку. Сучасна трилогія Tomb Raider – справді якісний продукт, за яким можна із задоволенням провести десятки, якщо не сотні годин ігрового часу. До того ж роздача дозволяє заощадити: окремо ігри з усіма доповненнями коштують 90 $, а в EGS їх можна забрати безкоштовно і назавжди.

Акція триватиме до 21:00 за Київським часом 6 січня. Нижче – посилання на всі три ігри.

Все, що потрібно зробити, перейти за посиланням, увійти або зареєструвати обліковий запис в Epic Games Store, і натиснути кнопку «Отримати».