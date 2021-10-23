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Стали відомі секретні коди для iPhone

23.10.2021
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iPhone SE 3

В iPhone присутні секретні коди, які відкривають доступ до прихованих функцій. Про це повідомляє видання BGR.


Автори медіа відзначили, що деякими функціями смартфонів Apple можна керувати за допомогою прихованих кодів. Всі коди вводяться через інтерфейс набору номера і підтверджуються кнопкою виклику. Журналісти перерахували основні з них. Так, якщо перед номером, що набирається, ввести код * 67, телефон абонента не зможе визначити номер телефонуючого.

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Для того щоб подивитися потужність сигналу стільникового зв’язку, необхідно набрати комбінацію * 3001 # 12345 #. Відкриється спеціальне меню, в якому можна буде побачити потужність, з якою працюють антени смартфона. Також через набір символів * # 06 # можна отримати IMEI – міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання, унікальний номер кожного телефону.

Описані комбінації працюють у всіх версіях iOS. «І хоча більшості користувачів ці секретні коди можуть здатися швидше інтригуючими, ніж потрібними, деякі насправді приносять користь», – зазначили автори.

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23.10.2021
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