В Дії запрацював новий функціонал, який має полегшити життя українців

Портал Дії тепер презентував нову функцію, що отримала назву «Безбар’єрність». Про це вже повідомило Міністерство цифрової трансформації. Нова послуга спростить чимало процедур для українців. Наприклад, зникне необхідність шукати в інтернеті інформацію про закони, виплати, працевлаштування.

«Дія. Безбар’єрність» — це новий розділ на сервісі Дія, у якому є багато корисної інформації для українців. Тут можна знайти роботу, дізнатись про медичні послуги, статус ВПО, а також:

що потрібно знати молодим батькам;

де та як знайти роботу, коли немає досвіду;

де шукати психологічну допомогу;

як користуватись гаджетами (переважно для людей похилого віку).

У Мінцифри розповіли, що метою створення такого розділу було бажання зробити спілкування громадян із державою більш лояльним та людяним. Коли українці звертаються до різних державних установ із запитаннями, та не отримують відповідей, це створює бар’єр між державою та громадянами.

Весь контент поділено на три групи: гіди, інструкції, особистий досвід. У першому випадку будуть відповіді на питання різного характеру (ВПО, статус безробітного, пенсія тощо). У другому розділі допомога з конкретними питаннями. У третьому розділі будуть опубліковані історії людей, які діляться своїм досвідом у розв’язанні різних проблем. Також тут розміщена інформація, якої немає на державних порталах.

Безбар’єрність створили з ініціативи Першої леді України Олени Зеленської та за підтримки ООН. До речі над подібною програмою працюють і у Швеції. Український портал Дія не має аналогів у світі. Сьогодні багато європейських країн виявили зацікавленість до цієї програми та мають намір інтегрувати її у себе, щоб зменшити негативні наслідки тяжкої бюрократичної системи.