Користувачі браузера Chrome судитимуться з Google

У США федеральний апеляційний суд скасував постанову суду нижчої інстанції від грудня 2022 року, яка відхиляла колективний позов користувачів браузера Chrome до Google. Тепер суд щодо корпорації точно буде.

Колективний позов було подано ще 2020 року. У ньому Google звинуватили в зборі даних користувачів Chrome без їхньої згоди. За словами адвокатів позивачів, корпорація збирала дані незалежно від того, вмикали люди функцію синхронізації браузера чи ні. У підсумку Chrome “навмисно і незаконно” надсилав Google історію переглядів, IP-адреси, cookie та унікальні ідентифікатори браузерів.

У Google це не заперечували, але підкреслили, що користувачі самі на все погодилися, прийнявши політику конфіденційності перед початком використання Chrome. Спочатку суд погодився з цим доводом і відхилив позов. Однак цього тижня суд вищої інстанції все-таки вирішив дати справі хід.