Названо найпопулярніші смартфони серед абонентів Київстар

18 млн абонентів мережі Київстар є користувачами сучасних смартфонів, згідно з даними за 3 квартал 2021 року. Лідерство за популярністю впевнено тримають марки Xiaomi та Samsung.





Відповідно до аналітики компанії Київстар, кількість користувачів мережі, що вже мають смартфони зросла на 8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Серед них близько 16,6 млн девайсів підтримують 4G, що дозволяє абонентам послуговуватися найшвидшим у країні мобільним інтернетом.

Уже протягом декількох років за популярністю серед клієнтів Київстар лідирують смартфони від Xiaomi (32%) та Samsung (27%). Наступними за поширеністю смартфоні є Apple (13%), Huawei (9%) та Meizu (2%). Частка інших телефонів становить 17%.

Лише 1,4 млн абонентів мають смартфони, що не підтримують технологію 4G. Порівнюючи з 2020 р. таких телефонів стало вдвічі менше.

Нагадаємо, що якщо ваша SIM-карта не підтримує технологію 4G, ви можете безкоштовно замінити її у будь-якому магазині Київстар. А за умови обміну старого телефона, при покупці нового, ви матимете додаткову знижку на новий сучасний смартфон чи на стартовий пакет від Київстар.

Також для людей елегантного віку, які хочуть навчитися користуватися сучасними смартфонами, Київстар створив серію освітніх відеоуроків в рамках проекту Смартфон для батьків. Наразі на порталі онлайн-школи вже доступні нові відео про те, як поповнювати мобільний рахунок онлайн, сплачувати товари на сайтах, замовляти та порівнювати ціни на ліки в інтернеті.