Київстар запустив особливі умови на популярну послугу

Зробивши важливий крок на підтримку українських фермерів, Київстар, найбільший оператор електронних комунікацій України, уклав партнерську угоду з Trimble, американським лідером у галузі сільськогосподарських технологій, запропонувавши вигідну пропозицію.

Починаючи з травня і до кінця року, українські фермери можуть безкоштовно розблокувати систему автономного водіння на основі дисплея Trimble GFX на сільськогосподарській техніці до рівня RTK, а також активувати послугу Trimble xFill Premium для резервного копіювання сигналу RTK при підключенні річного пакету сигналу RTK від “Київстар”.

За словами Іллі Полтакова, директора з розвитку нового бізнесу “Київстар”, ця безпрецедентна пропозиція покликана допомогти аграріям зорієнтуватися у складні часи. “Ми розуміємо, що фермери, як і інші бізнеси, переживають складні часи. Саме тому ми пропонуємо такі спеціальні умови, які дозволять їм заощаджувати кошти та робити свою роботу ще ефективніше, щоб разом підтримати українську економіку”.

Послуга RTK-корекції змінює правила гри в сільському господарстві, забезпечуючи точне орієнтування та навігацію техніки з координатами в реальному часі з точністю до 2,5 см. Ця технологія підвищує продуктивність праці, знижує виробничі витрати, полегшує роботу водіїв та сприяє підвищенню врожайності.

Щоб скористатися цією обмеженою за часом пропозицією, яка діятиме до кінця 2024 року, аграрії можуть звернутися до дилера Trimble або подати заявку на сайті “Київстар”. Акційні умови дійсні протягом одного року з моменту підключення. Співпраця “Київстар” та Trimble є значним кроком вперед у підтримці аграрного сектору України та популяризації розумного землеробства.