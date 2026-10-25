«Київстар ТБ» змінює умови з 30 жовтня: частина абонентів платитиме на 50 грн менше

Із 30 жовтня «Київстар ТБ» припиняє дію пакета «Благодійний». Користувачів автоматично переведуть на інший тарифний пакет вартістю 200 гривень на місяць.

Національний оператор «Київстар» повідомив про зміни в роботі своєї платформи телебачення та кіно. Із 30 жовтня 2026 року пакет «Благодійний» більше не буде доступним для користувачів. Причиною стало припинення діяльності фонду dobro.ua — Української біржі благодійності, з яким була пов’язана ця пропозиція.

Раніше до 40% вартості підписки на пакет спрямовували на підтримку дитячих реанімацій. Після припинення роботи благодійного фонду оператор вирішив закрити відповідний пакет, запропонувавши абонентам альтернативу.

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Що зміниться для користувачів «Київстар ТБ»

Усіх абонентів, які користуються пакетом «Благодійний», автоматично переведуть на «Преміум HD». За інформацією компанії, перехід відбудеться без додаткової плати, а наповнення нового пакета буде аналогічним до попереднього.

«Преміум HD» включає понад 420 телеканалів і відеобібліотеку з більш ніж 20 тисячами фільмів, серіалів, мультфільмів та телевізійних шоу. Користувачам також доступні проєкти міжнародних студій Disney, Sony Pictures, Paramount Pictures і Metro-Goldwyn-Mayer, українські фільми та оригінальні серіали «Київстар ТБ».

Вартість пакета становитиме 200 гривень на місяць. При цьому оператор наголошує, що дата списання коштів залишиться незмінною — оплату зніматимуть у звичний для абонента день.

Якщо нові умови користувача не влаштовують, він може вибрати інший пакет або припинити користування послугою. У «Київстарі» запевнили, що розірвати договір у такому випадку можна без додаткових витрат.

Таким чином, абонентам не потрібно самостійно оформлювати нову підписку. Однак тим, хто користувався благодійним пакетом, варто перевірити майбутні витрати, адже після переходу регулярна щомісячна плата становитиме 200 гривень.