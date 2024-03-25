В українки перестав ловити Київстар: після чого прийшло неприємне SMS

Після того, як жінка виявила, що її телефон перестав ловити мережу, вона звернулася до “Київстару”, щоб відновити його. Згодом вона почала отримувати сповіщення від різних фінансових установ про заборгованість за кредитами, несподівано повідомляючи, що українка заборгувала 19 551 грн. – суму, про яку вона не знала, оскільки не укладала жодних кредитних договорів. Цей інцидент був детально описаний у вироку Гайсинського районного суду Вінницької області, оприлюдненому 25 січня 2023 року.

Жінка, абонентка “Київстар”, 1 грудня 2019 року зіткнулася з перебоями в обслуговуванні, які були вирішені після звернення до оператора зв’язку. Однак незабаром вона зіткнулася з необґрунтованими повідомленнями про кредити від кількох кредиторів. Вважаючи, що вона стала жертвою шахрайства, оскільки не давала згоди на укладення жодних кредитних договорів, вона повідомила про це поліцію.

На свій подив, вона виявила, що за той час, поки її номер був відключений, шахраї встигли оформити кредити, використовуючи дублікат SIM-карти, прив’язаної до її облікового запису. Усвідомлення своєї заборгованості, а також законний обов’язок повернути 19 551 грн та ініціювати процедуру стягнення боргу, прийшло до неї 17 листопада 2021 року через Єдиний портал державних послуг “Дія”.

Рішення суду:

Суд задовольнив позов жінки, визнавши виконавчий напис нотаріуса про стягнення з неї боргу в розмірі 19 551 грн недійсним.

Суд визнав дії нотаріуса сумнівними, звернувши увагу на відсутність перевірки безспірності заборгованості за кредитом, а також піддав критиці вчинення оскаржуваного виконавчого напису без офіційного звернення кредитора з вимогою усунути будь-які порушення договору. Крім того, відсутність нотаріально посвідченого кредитного договору та нотаріально завіреної згоди боржника на таке виконання підкреслила рішення, що робить наказ про стягнення боргу таким, що не підлягає примусовому виконанню.