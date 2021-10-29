Покрытие №1 в Украине — будьте на связи с Киевстар

Получив возможность работать на outsource, многие офисные работники захотели перебраться из больших городов в живописный пригород и даже в небольшие деревеньки в лесу или горах. Единственное необходимое условие — наличие качественной мобильной связи и интернета (как минимум, 4G)





В чем преимущество 4G перед 3G

Очевидно, что более новые стандарты связи обладают большими возможностями, чем предыдущие. Но чем именно отличается связь четвертого поколения (G — сокращение от generation) от третьего, каковы преимущества более позднего стандарта? Об этом — ниже.

Основное отличие стандартов состоит в использовании протоколами 3G кодового разделения каналов, тогда как для 4G — ортогонального частотного. Диапазон частот у протоколов третьего поколения составляет 1800 МГц до 2500 МГц, а у четвертого поколения — от 2000 МГц до 8000 МГц. За счет этого устройства с 4G позволяют принимать данные со скоростью до 382 Mbps и отправлять со скоростью 86 Mbps (против 1-3 Mbps у 3G).

Подводя итог, можно отметить, что стандарт 4G отличается:

Более быстрой передачей данных (примерно на два порядка).

Стабильностью сигнала, в том числе — при передвижении.

Многие операторы связи уже практически отошли от использования связи третьего поколения, предпочитая более быстрый и качественный 4Generation.

Покрытие в любом уголке страны

Помимо скорости связи, Киевстар занимает лидирующую позицию по общей оценке покрытия (Coverage Score). Этот показатель — площадь покрытия, умноженная на средний показатель качества на участке наблюдения.

Это значит, что вы сможете получить качественный, стабильный интернет даже «вдали от цивилизации» и успешно работать хоть из своего офиса, хоть из карпатской деревушки. А также оставаться на связи с близкими в отпуске или командировке.

Новые правила жизни диктуют новые условия, и Киевстар всегда идет в ногу со временем, обеспечивая своим абонентам комфортные условия использования мобильной связи и интернета.