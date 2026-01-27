Нові правила для абонентів: «Київстар» змінює умови терміну дії номерів

Оператор мобільного зв’язку «Київстар» запроваджує оновлені умови продовження терміну дії номерів для передплатних абонентів, які наберуть чинності з 6 лютого 2026 року. Загальний термін «життя» номера залишається незмінним — 365 днів, проте компанія впроваджує двоетапну систему керування активністю, яка включає новий проміжний стан.

Як це працюватиме: Перший етап активності триває 274 дні з моменту останнього поповнення або оплати тарифу, протягом яких доступні всі послуги. Далі настає другий етап — призупинення номера на 91 день. У цей період абонент зможе лише поповнювати рахунок та телефонувати на сервісні номери, отримуючи SMS-нагадування про необхідність активації. Щоб відновити повноцінну роботу, необхідно внести платіж від 30 гривень одним переказом.

Способи подовження: Найпростіший варіант — поповнити рахунок на суму від 30 гривень єдиним платежем. Також термін дії подовжується при оплаті основного пакету послуг (на 4 тижні чи місяць) або денного пакету. Варто пам’ятати, що послуги на кшталт «Екстра гроші» чи переказ коштів іншим абонентам не продовжують дію номера. Перевірити свій статус можна через USSD-запит *114# або у додатку «Мій Київстар».