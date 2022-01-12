Київстар безкоштовно пропонує безлімітний інтернет та дзвінки: умови підключення

Київстар продовжує до кінця 2022 року акцію «Щасливий день», за якою абоненти можуть один раз на 7 днів користуватись мобільним інтернетом та дзвінками у мережі без сплати за трафік.





Умови акції діють для абонентів передплати Київстар, які мають об’єднаний профіль у цифровому банку Sense SuperApp.

Отримати «Щасливий день» у додатку банка просто: потрібно увійти у свій профіль Київстар у Sense та активувати послугу. Повідомлення про її активацію та статус також можна відстежувати у цифровому банку.

Абонентам Київстар, які ще не користуються Sense SuperApp, для замовлення акції необхідно: