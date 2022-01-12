Київстар

Київстар безкоштовно пропонує безлімітний інтернет та дзвінки: умови підключення

12.01.2022
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Київстар

Київстар продовжує до кінця 2022 року акцію «Щасливий день», за якою абоненти можуть один раз на 7 днів користуватись мобільним інтернетом та дзвінками у мережі без сплати за трафік.


Умови акції діють для абонентів передплати Київстар, які мають об’єднаний профіль у цифровому банку Sense SuperApp. 

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Отримати «Щасливий день» у додатку банка просто: потрібно увійти у свій профіль Київстар у Sense та активувати послугу. Повідомлення про її активацію та статус також можна відстежувати у цифровому банку.

Абонентам Київстар, які ще не користуються Sense SuperApp, для замовлення акції необхідно:

  • встановити цифровий банк за посиланням,
  • вибрати пакет послуг з дебетовою карткою або кредитну картку Альфа-Банку Україна,
  • пройти ідентифікацію через відеочат або застосунок Дія,
  • активувати акцію в розділі «Мій тариф».

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