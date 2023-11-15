На підключення є 2 тижні: Київстар запустив безлімітний інтернет за 1 гривню на добу

Відомий оператор мобільного зв’язку “Київстар” оголосив на своєму сайті про продовження акції “Щасливий день”, яка отримала широке визнання.

Ця продовжена пропозиція, що триває з 15 по 30 листопада 2023 року, дозволяє абонентам “Київстар” насолоджуватися цілий день безлімітного інтернету та дзвінки у мережі “Київстар” всього за 1 грн. Щоб активувати цю акцію, абонентам потрібно просто подати заявку через мобільний додаток “Мій Київстар”. Процес швидкий, займає менше хвилини, після чого абонент отримує SMS-повідомлення з підтвердженням активації послуги.

Акція передбачає, що користувачі передплаченого зв’язку можуть скористатися цією пропозицією один раз на сім днів. Однак важливо зазначити, що деякі тарифи, зокрема ті, що призначені для IoT-пристроїв, не беруть участі в акції. Після завершення акції діятимуть звичайні тарифи на мобільний інтернет та дзвінки.

За даними “Київстар”, щодня послугу “Щасливий день” активують близько 23 500 користувачів. З моменту запуску акції нею скористалися понад 1,5 мільйона абонентів. Умови акції діють виключно на території України, і, на жаль, українці, які перебувають за кордоном, не можуть взяти в ній участь.

Ця акція особливо вигідна для користувачів, які часто користуються послугами “Київстар”, чи то для здійснення дзвінків, чи то для користування інтернетом. За номінальною вартістю абоненти можуть підтримувати важливі зв’язки з друзями та родиною, що є надзвичайно важливим аспектом у складні часи.