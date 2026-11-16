Кубик Рубіка вперше за 50 років отримав масштабне оновлення конструкції

Легендарний кубик Рубіка, який залишається однією з найпопулярніших головоломок у світі, отримав наймасштабніше оновлення конструкції за останні пів століття. Компанія Spin Master вирішила модернізувати внутрішній механізм і матеріали, зберігши знайомий усім зовнішній вигляд. Головна мета змін — зробити обертання граней плавнішим, зменшити тертя та покращити зручність використання.

Кубик Рубіка створив угорський архітектор Ерньо Рубік у 1974 році. Відтоді у світі продали понад 500 мільйонів екземплярів головоломки, яка стала справжнім символом попкультури. Попри просту конструкцію із шістьма кольоровими гранями, класична версія 3×3 має понад 43 квінтильйони можливих комбінацій. Навіть самому винахіднику знадобилося приблизно місяць, щоб уперше скласти власний кубик.

Що змінилося в новому кубику Рубіка

За словами головної дизайнерки проєкту Карен Гарел, команда вирішила повністю переглянути внутрішню будову головоломки. У попередніх версіях гострі внутрішні краї деталей створювали додаткове тертя, а пружини механізму могли ускладнювати швидке обертання граней. Через це кубик іноді заїдав, особливо під час інтенсивного складання.

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Інженери протестували різні варіанти пружин, намагаючись знайти оптимальний баланс між плавністю рухів і міцністю конструкції. Після цього вони заново спроєктували окремі елементи кубика, заокругливши внутрішні краї деталей. Зовнішні кути при цьому залишилися традиційно гострими, тому головоломка зберегла свій класичний вигляд.

Ще одним важливим нововведенням стало матове покриття кольорових поверхонь. На відміну від традиційного глянцевого пластику, воно менше відбиває світло та забезпечує надійніше зчеплення з пальцями. Це особливо важливо для учасників змагань зі швидкісного складання кубика Рубіка, де навіть незначне ковзання може вплинути на результат. Завдяки оновленому механізму грані також легше обертаються, навіть якщо сусідні елементи розташовані не зовсім рівно. Fast Company

Виробник планує залучити нове покоління гравців

Компанія Spin Master, яка придбала бренд Rubik’s у 2021 році, прагне зробити головоломку привабливішою для сучасної аудиторії. Розробники хочуть, щоб кубик приносив задоволення не лише під час розв’язування, а й завдяки самому процесу обертання граней. Таким чином, він може виконувати роль своєрідної антистресової іграшки.

Разом з оновленням конструкції виробник модернізував офіційний сайт Rubik’s. На ньому з’явилися ілюстрована інструкція зі складання кубика за вісім кроків, інтерактивний тест для визначення відповідного способу розв’язування та навчальні відеоролики.

У майбутньому Spin Master планує розвивати Rubik’s як бренд, пов’язаний не лише з класичним кубиком 3×3, а й з іншими логічними іграми та головоломками. Виробник розраховує, що модернізована конструкція допоможе зберегти популярність легендарного винаходу серед нового покоління. Fast Company