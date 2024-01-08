Samsung Galaxy S24 Ultra показали наживо

Всього за кілька тижнів до офіційного запуску в мережі з’явилися реальні фотографії довгоочікуваного суперфлагмана Samsung Galaxy S24 Ultra.

Користувач Х (раніше Twitter) під ніком WorkaholicDavid поділився зображеннями, які вкотре підтверджують попередні витоки щодо дизайну пристрою.

Як видно на знімках, у Galaxy S24 Ultra рамки стануть плоскими. На жаль, із вигнутими краями фанатам доведеться попрощатися. На задній панелі – звичне розташування камер, яке не змінювалося з моделі Galaxy S22 Ultra. Проте самі сенсори стали трохи більшими, ніж у торішньому Galaxy S23 Ultra.

Також зверніть увагу на мінімальні рамки навколо екрана. За даними інсайдерів, Galaxy S24 Ultra буде оснащений 6,8-дюймовим дисплеєм Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю QHD+ (1440p) і максимальною яскравістю 2600 ніт.

Нагадаємо, офіційна презентація Samsung Galaxy Unpacked відбудеться 17 січня.