Core i9-14900K порівняли з Ryzen 7 7800X3D в іграх без відеокарти

У Ryzen 7 7800X3D всередині графіка RDNA 2, Core i9-14900K оснащений UHD 770.

Тестування проводилося на ПК з 32 ГБ оперативної пам’яті формату DDR5-6000.

Результати в роздільній здатності 1080p:

Grand Theft Auto 5 – 27 fps (встройка AMD Ryzen 7 7800X3D), 35 fps (встройка Intel Core i9-14900K).

The Witcher 3 Next-Gen – 15 fps (вбудова AMD Ryzen 7 7800X3D), 20 fps (вбудова Intel Core i9-14900K).

Assassin’s Creed Mirage – 19 fps (встройка AMD Ryzen 7 7800X3D), 15 fps (встройка Intel Core i9-14900K).

CYBERPUNK 2077 – 16 fps (вбудова AMD Ryzen 7 7800X3D), 15 fps (вбудова Intel Core i9-14900K).

Starfield – 15 fps (встройка AMD Ryzen 7 7800X3D), 0 fps, не працює (встройка Intel Core i9-14900K).

Forza Horizon 5 – 41 fps (встройка AMD Ryzen 7 7800X3D), 38 fps (встройка Intel Core i9-14900K).

PUBG – 26 fps (встройка AMD Ryzen 7 7800X3D), 30 fps (встройка Intel Core i9-14900K).

Alan Wake 2 – 7 fps (встройка AMD Ryzen 7 7800X3D), 0, не працює fps (встройка Intel Core i9-14900K).

AMD Ryzen 7 7800X3D проти Intel Core i9-14900K

Висновок – обидві вбудови сучасні ігри не тягнуть від слова зовсім. Розраховувати можна лише на невимогливі проекти або хіти минулих років.