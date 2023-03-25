Samsung проти Xiaomi: обираємо найкращий смартфон для покупки

Пристрої двох виробників мають однакове позиціонування, пропонуючи моделі на будь-який смак та гаманець. На кожен дешевий Xiaomi знайдеться недорогий Samsung , а в плані характеристик китайські флагмани вже давно не поступаються корейцям. При цьому компанія Лей Цзюня має багато суббрендів , що викликають плутанину. Так, за недорогі моделі відповідає лінійка Redmi, а пристрої середнього та високого класу випускаються під ім’ям Xiaomi.

Якщо поглянути на комплектацію смартфонів Samsung і Xiaomi , то відразу стає зрозумілим, хто з них записався в екоактивісти. Як би корейці не сміялися з Apple, серед виробників Android-пристроїв вони першими позбавили коробки своїх флагманів блоку живлення, хоча раніше всередині лежав не тільки адаптер, а й навушники. Кілька років тому китайці теж влаштували подібний експеримент, запропонувавши китайським споживачам Xiaomi 11 із зарядкою і без неї за тією самою ціною. Ринок розставив все на свої місця, тому Xiaomi більше не намагається обдурити своїх фанатів уявною турботою про екологію.

Сьогодні ми дійшли того, що у дешевих смартфонів Xiaomi і Samsung приблизно однаковий комплект поставки, що включає адаптер живлення. Але, якщо піднятися трохи вище і подивитися на Samsung Galaxy A53 в порівнянні з Redmi Note 11 Pro + , то корейці включать режим Грети Тунберг, а китайці намагатимуться догодити всім. У коробку з пристроями, ціна яких вище $150, вони кладуть не тільки зарядку, а й силіконовий чохол. Плюс до всього на екран із заводу наноситься захисна плівка. Ну а при покупці смартфона Samsung середнього класу ви задовольнятиметеся тільки кабелем USB-C. Що з ним робити – вирішуйте самі.

До речі, про зарядки. Останнім часом виробники смартфонів змагаються, чиї пристрої швидше відновлюють енергію. І в цьому плані Xiaomi часто встановлює рекорди. Так, разом з лінійкою Redmi Note 12 у жовтні минулого року було представлено фірмовий адаптер живлення на 210 Вт, що заряджає Redmi Note 12 Pro Extreme Edition від 0 до 100% лише за 9 хвилин. Чинний рекорд Samsung – 45 Вт і 59 хвилин на відновлення енергії Galaxy S22 Ultra. Висновки очевидні.

Для когось цей мінус буде несуттєвим. Тим більше, що багато людей взагалі вважають швидку зарядку небезпечною і відправляють смартфон до розетки на ніч. Та й взагалі, головне — характеристики, і щодо цього перевага далеко не завжди виявляється на боці Xiaomi. Наприклад, Samsung оснащує камери навіть дешевих моделей на кшталт Galaxy A23 оптичною стабілізацією, а корпус трохи дорожчих пристроїв на зразок Galaxy A33 сертифікує за стандартом пиловологозахисту IP67, чим часто не можуть похвалитися навіть флагмани Xiaomi .

Однак, якщо ми порівняємо Samsung та Xiaomi з однієї цінової категорії, то характеристики китайця здадуться нам привабливішими, і трохи пізніше ви зможете простежити цю тенденцію на конкретних прикладах. А поки скажемо кілька слів про прошивки Xiaomi і Samsung , висловивши банальну думку про те, що вибір оболонки – справа смаку. З об’єктивних показників варто виділити частоту випуску оновлень, ( вона у Samsung вище ) та наявність реклами в MIUI .

Який Xiaomi купити у 2023 році

Якщо того, про що ми писали раніше, вам вже достатньо, щоб назвати Xiaomi переможцем порівняння, то ось кілька моделей з різних цінових категорій, на які потрібно звернути увагу:

Redmi Note 11 . Недорогий телефон з AMOLED-екраном, енергоефективним процесором та швидкою зарядкою потужністю 33 Вт.

Redmi Note 11 Pro+ . Пристрій середнього класу зі стереодинаміками JBL, швидким чіпсетом Dimensity 920 та зарядкою на 120 Вт.

Xiaomi 12 . Молодший флагман у компактному корпусі, що підтримує бездротову зарядку та оснащений за останнім словом техніки.

Xiaomi 12S Ultra . Убер-флагман призначений для Китаю, головною фішкою якого є величезна камера з набором фільтрів від Leica.

У лінійці китайського виробника є десь розгулятися. І в залежності від кількості вільних грошей ви можете самостійно визначитися, який телефон Xiaomi купити .

Який Samsung краще купити



А що там у Samsung? Корейці теж пропонують багато цікавих моделей під будь-який гаманець. Зокрема, вам варто придивитися до цих смартфонів:

Samsung Galaxy A23 . Недорогий телефон на енергоефективному процесорі Snapdragon 680 із камерою, оснащеною оптичною стабілізацією.

Samsung Galaxy A53 . Гідний представник середнього класу, виконаний у корпусі, який не боїться контакту з водою, з оптичною стабілізацією камери.

Samsung Galaxy S22 . Компактний флагман зі скромним акумулятором на 3700 мАг, але з чудовою камерою, доповненою телевізором, і чудовим екраном.

Samsung Galaxy S22 Ultra . Головний флагман компанії з вбудованим стілусом та передовими характеристиками в області екрану, камер та процесора.

Порівняння смартфонів Samsung та Xiaomi

Щоб підбити підсумок, який хоч би трохи був схожим на спробу сформувати об’єктивний результат, проведемо кілька міні-порівнянь, зіставивши рекомендовані раніше смартфони. Перша пара – Redmi Note 11 і Samsung Galaxy A23 . За порівнянною ціною однозначну перемогу здобуває китайський апарат, пропонуючи якісніший AMOLED-екран, швидку зарядку та актуальну пам’ять стандарту UFS 2.2.

У наступному порівнянні Samsung і Редмі ( Galaxy A53 і Redmi Note 11 Pro Plus ) виявити переможця вже складніше. Xiaomi має багатий комплект поставки з блоком живлення на 120 Вт і потужніший процесор. За корейця каже OIS та вологозахист.

У смартфонів Samsung з’явився відомий стиль оформлення камер, тоді як Xiaomi регулярно експериментує

Смартфони Xiaomi 12 та Samsung Galaxy S22 можна назвати рівноцінними, благо обоє є молодшими флагманами у компактному корпусі. У китайця закруглений екран і ємніший акумулятор. Samsung привертає увагу наявністю оптичного зуму та вологозахисту.

Ну а в порівнянні Xiaomi 12S Ultra та Samsung Galaxy S22 Ultra не може перемогти ніхто крім її величності смаківщини. Обидва смартфони оснащені передовими камерами, а технічно трохи попереду китаєць. Але його мінус — відсутність глобальної прошивки .

Виробник Плюси Мінуси Xiaomi значний комплект поставки;

співвідношення ціни та показників;

швидка зарядка;

екосистеми продуктів. відсутність вологозахисту;

реклама у MIUI. Samsung OIS та вологозахист у недорогих телефонах;

довга підтримка оновлень;

багата екосистема. вища ціна;

відсутність зарядки у комплекті;

ШИМ AMOLED-екранів .