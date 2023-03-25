Оптимизация мобилизации: В Украине хотят ускорить процесс прохождения ВВК

Чиновники, депутаты Верховной Рады и представители Офиса президента недавно собрались, чтобы определить план действий по реформированию процессов военно-врачебной комиссии (ВВК).

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил важность диджитализации для создания более эффективного и удобного сервиса для военнослужащих. “Наша задача – максимально диджитализировать и создать условия, при которых военные будут иметь доступ к быстрым и комфортным услугам”, – заявил он.

Ключевые меры украинского плана действий включают расширение возможностей ВВК, увеличение ее пропускной способности, интеграцию с электронной системой здравоохранения и реализацию безбарьерных инициатив. Господин Шмыгаль сообщил, что в апреле будет введена система электронного документооборота для кадровых служб, центров предоставления административных услуг и других структур, связанных с ними. Следующий этап будет сосредоточен на оцифровке медицинских карточек военнослужащих.

Кроме того, власти изучают пути ускорения процесса получения справок от воинских частей об обстоятельствах получения ранений. Министерство здравоохранения уже предложило реформирование медико-социальных экспертных комиссий. Шмыгаль отметил необходимость комплексного подхода, который бы соответствовал международным стандартам и ставил на первое место потребности человека. “Наша цель – разработать комплексное решение, где человек остается главным приоритетом”, – подытожил он.