Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

Сегодня, 14 октября, Луна в Близнецах, а значит наступило время быстрых и энергичных дел. Сконцентрироваться на чем-то глобальном и серьезном не получится, поэтому довольствуйтесь малым. Можно заняться любыми финансовыми операциями или сделками с ценными бумагами (особенно краткосрочными). А вот с общением будет трудновато, звезды советуют избегать людных мест и заняться самопознанием.

♈ Овен

У вас сегодня много энергии. Но в одиночку вы можете достичь лишь ограниченного количества вещей. Примите приглашение расширить свой круг и поделиться своей магией с единомышленниками. Но связывайтесь лишь с теми, кто уже находится в вашем поле зрения. Совместное творчество станет сильным фактором, который поможет вам пойти вперед.

Космический совет: расширьте свой круг общения.

♉ Телец

Мы все играли в перетягивание каната. И часто с силами, которые гораздо могущественнее нас. Сопротивление только создает препятствия. Когда же дело доходит до дел сердечных, обратите внимание, что говорят вам знаки.

Космический совет: позвольте вещам развиваться так, как они должны.

♊ Близнецы

Есть два типа людей: люди, которые много говорят, и люди, которые действуют. И хоть вы и привыкли к решительным поступкам, но не на все готовы пойти очертя голову. Сегодня звезды предлагают вам рискнуть. И посмотреть, что из этого выйдет.

Космический совет: сделайте смелый шаг.

♋ Рак

Вы поскользнулись и упали несколько раз по пути. Но это не значит, что все кончено. Избавьтесь от паники и неудовлетворенности. Имеющаяся возможность гораздо лучше, чем кажется.

Космический совет: у вас будет шанс, который выпадает только раз в жизни.

♌ Лев

Кто, кроме вас, может быть главным героем вашей жизни?! Пора бы уже научиться верить в свою способность свернуть горы и достичь того, что когда-то считали невозможным. Вам нужно вернуться к своей миссии с пламенем внутри.

Космический совет: пришло время снять плащ-невидимку.

♍ Дева

Вот что касается закрытия гештальтов: мы не всегда получаем этого так, как хотим. Хорошо, что теперь вы знаете, что укрепляет ваше положение. Вы понимаете, есть ли потенциал у ваших идей. Вы чувствуете, если с человеком вам больше не по пути. Иногда ситуацию нужно просто отпустить. Кстати, если вы мечтаете о дальних поездках, бронируйте билеты как можно скорее!

Космический совет: будьте благодарны за прозрение.

♎ Весы

Когда вы действуете с глубокой самоотдачей, то понимаете, что все происходит для величайшего блага. То, что у вас отнимают, как правило, препятствует росту. Сегодня вам будет очень просто понимать, что станет утратой, а что — облегчением.

Космический совет: этот день наполнит вашу чашу.

♏ Скорпион

Вы видите, почему все не получилось по вашему четко распланированному ходу действий. Вы чувствуете, что поражение позади, но теперь нужно многое начинать сначала. Погрузитесь в энергию игры и набирайте опыт, чтобы добраться до новых высот.

Космический совет: пора повышать уровень.

♐ Стрелец

Вам не обязательно быть привлекательным и милым. Вы не котик, чтобы работать на всеобщее одобрение. Будь честны с собой и оставайтесь верны своим идеалам.

Космический совет: не бойтесь бросить правду в лицо людям.

♑ Козерог

Конец работы над проектом может быть очень тяжелым. расставание — это тоже огромная ноша. Не позволяйте тревоге взять над вами верх. Сосредоточение и расслабление, например, дыхательная гимнастика поможет вам сосредоточиться на плане действий и сделать то, что необходимо сделать в данный момент

Космический совет: окончание — это замаскированное начало.

♒ Водолей

Это прекрасное время! Время кульминации. Время потягивания вкусного кофе или сладких коктейлей. Вы усердно работали. И вот, наконец, пришли к тому, чтобы получить удовольствие от результата. Примите с благодарностью то, что Вселенная посылает вам.

Космический совет: примите дары вашего труда.

♊ Рыбы

Исцеление — загадочный процесс. В некоторые дни вы чувствуете, что отпустили все, что должны были. В другие дни старые раны снова болят или кровоточат, всплывают на поверхность старые воспоминания. Вам кое-что предстоит сделать. Знайте, что вы не одиноки, никогда не одиноки.

Космический совет: каждый маленький шаг имеет значение.