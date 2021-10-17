Спрос на украинских работников в Польше достиг пика: кто нужен больше всего

Количество наших граждан в Польше на 2021 достигло исторического максимума. При этом спрос на рабочую силу с Украины остается по-прежнему высоким. Причина кроется в стремительном росте ВВП Польши на 11,1%. Наши соседи борются с последствиями пандемии и выходят из кризиса, а значит потребность в рабочей силе стабильно растет. Особенно много предложений для лиц, желающих работать на заводах, производствах и складах.





Директорка международной корпорации по трудоустройству GremiPersonal Анна Джоболда рассказала, что в Польше ощущается нехватка работников в ключевых отраслях экономики. Особенно актуально для с/г отрасли. У фермеров настоящая проблема, ведь найти работников крайне сложно. Сбор урожая яблок под угрозой – зарплаты подняли до максимального уровня. Если повысить еще немного, то собирать урожай больше не целесообразно.

Особенно много актуальных вакансий для людей, готовых работать на пищевых и промышленных предприятия, складах, логистических центрах, строительстве. Именно в этих секторах экономики работают 80% всех украинцев в Польше. Также остро ощущается нехватка кадров из Украины в отрасли обслуживания. За время пандемии люди переквалифицировались или нашли работу в других кафе/отелях. Новые люди не желают трудоустраиваться в сфере обслуживания, ведь из-за коронавируса ситуация остается нестабильной, и непонятно чего ждать завтра.

Более всего сотрудники требуются на такие работы:

Работа на заводах по производству мясопродуктов

Требуются люди на самые разные работы – от забоя птицы до упаковки готовой продукции. Работа предлагается независимо от пола и возраста. Знание польского необязательное. В месяц можно получить около 5 тыс. злотых.

Работа на складах e-commerce.

Здесь нужны люди для упаковки одежды и сортирования заказов. Средняя зарплата 4 тыс. злотых в месяц.

Производство изделий из металла и дерева.

Эта работа предназначена для мужчин. Спрос стабильно высокий. В месяц можно получить около 4 тыс. злотых. Во многом заработок зависит от графика.

Счет украинцев в Польше идет на миллионы. И в то время, как все больше наших граждан ищут работу в соседней стране, наша экономика идет на дно. Тем не менее, изобилие рабочих мест в Польше позволяет украинцам не жить за чертой бедности. К тому же дефицит кадров будет толкать наших соседей на повышение заработной платы, что не может не радовать украинцев в Польше