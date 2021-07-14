Українці віддаватимуть борги по новим правилам: закон набрав чинності

Діяльність колекторських компаній в Україні з сьогоднішнього дня буде контролюватися НБУ. Регулятор врешті затвердив положення щодо регулювання діяльності фірм, що забезпечують повернення коштів кредиторам, та їх методів взаємодії із боржниками.





Нововведення покликані перш за все захистити користувачів фінансовими послугами від неправомірних посягань. Колекторські компанії та фінустанови, що укладають з ними договори, повинні будуть звітувати Національному банку про всі деталі взаємодії між собою, та із боржниками.

Нацбанк знатиме про все

За новими правилами фінустанова, що наймає колекторську фірму, повинна буде повідомляти про факт укладення договору НБУ. Більше того, звітності підлягатимуть будь які зміни в угоді, а також факт її розірвання.

Щодо самих колекторських компаній, вони своєю чергою повідомлятимуть регулятора про залучення до «вибивання грошей» сторонніх юридичних та фізичних осіб. Позатим інформація про колекторську фірму та її послуги повинна бути доступна широкому загалу на публічному сайті, чи місці здійснення діяльності.

Вимоги до технічних засобів колекторів

Нововведення передбачає обов’язкову фіксацію «робочих» зустрічей колекторів із боржниками за допомогою аудіо- та відеотехніки. Причому на усьому оснащенні колекторів має бути виставлена правильна дата і час. Фіксації підлягатимуть також дані колектора, фінустанови-кредитора, особиста інформація про боржника та суму його боргу.

Технічний запис зустрічі із боржником є важливим елементом справи та зберігатиметься разом з іншими матеріалами протягом 3 років.

Варто зауважити що справність пристроїв запису та правильно встановлений час на них є принциповим питанням. Адже нерідко трапляються випадки, коли свідчення колектора та боржника розходяться. В такому випадку особа, яку відвідали з вимогою повернути кошти, навряд зможе щось довести суду чи правоохоронцям. Адже у колекторів буде беззаперечний доказ щодо часу візиту.

Реєстр «чистих колекторів»

Ще одним важливим рішенням, яке прийняв в рамках нової постанови Нацбанк, стало створення спеціального реєстру для колекторських компаній. Визначив регулятор й перелік документів, які потрібно буде надати для включення до даного списку. Щоправда, вносити у базу даних будуть лише колекторські фірми із «чистими» документами та незаплямованою репутацією.