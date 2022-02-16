Пенсії мільйонам українців піднімуть на сотні гривень: Міністерство соцполітики

З березня 2022 року українським пенсіонерам знову перерахують суми щомісячних виплат. Загалом підвищення отримають майже 10 мільйонів осіб похилого віку. Причому пенсії зростуть не лише через заплановану індексацію, але й за рахунок збільшення доплат та перерахунок пенсій окремим категоріям громадян.





Щорічна індексація

В рамках індексації вже з 1 березня підвищення отримають українці, що вийшли на пенсію до 2019 року. До «чистої» пенсійної ставки вони отримають ще плюс 14%. Такий розмір надбавки відповідає показнику зростання середньої зарплатні за минулий рік.

Пенсії проіндексують 5,9 мільйонам українців похилого віку. Середній розмір доплати складе 500 грн. Що ж до осіб, які не підпадають під індексацію, то вони отримають лише 135 грн до актуальної пенсії.

Перерахунок пенсій військовим та чорнобильцям

Військовим пенсіонерам, яких в Україні нараховується понад 524 тисячі, пенсію також збільшать із 1 березня. Підвищення складатиме 14% від пенсійної ставки, тобто в середньому 700 грн.

На ті ж 14% зростуть і пенсійні виплати чорнобильцям, які мають інвалідність. Згідно із даними Міністерства соцполітики, для постраждалих від аварії на ЧАЕС підвищення складатиме:

інваліди І групи – 840 грн (6840 грн);

інваліди II групи – 672 грн (5472 грн);

інваліди III групи – 518 грн (4218 грн);

діти-інваліди – 518 грн (4218 грн).

Ліквідаторів аварії на ЧАЕС чекає доплата:

інваліди І групи – 2265 грн (12605 грн);

інваліди II групи – 1812 грн (10084 грн);

інваліди III групи – 1359 грн (7563 грн).

Доплата до мінімальної пенсії

Такий вид доплати отримають наступні категорії пенсіонерів:

громадяни з інвалідністю І групи та пенсіонери у віці 60-65 років, що виконали вимоги за страховим стажем – 100 грн (до 2300 грн);

пенсіонери, які не мають повного страхового стажу, інваліди, та особи, що не отримали права на пенсію – 166 грн (до 2100 грн).

Доплати за віком

З 1 березня поточного року зростуть також суми компенсаційних доплат. Зокрема пенсіонери у віці 75-80 років щомісяця отримуватимуть додаткові 456 грн замість 400 грн. А для українців старших за 80 років вікова доплата зросте з 500 до 570 грн.

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