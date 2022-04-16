Пенсіонерам розповіли, що буде з пенсіями в квітні

У Пенсійному фонді України розповіли, як проходить нарахування пенсій у квітні. Зокрема стало відомо, що відомство перерахувало для проведення виплат пенсіонерам вже майже 30 мільярдів гривень. Однак далеко не всі українці похилого віку змогли отримати призначені їм кошти.





Станом на середину квітня ПФУ перерахував 7,5 млрд. грн «Укрпошті» та 21,2 млрд. грн вітчизняним банкам, що мають повноваження для виплати пенсій. Загалом на щомісячні виплати пенсіонерам було виділено 28,7 млрд. грн із державного бюджету.

Та варто зазначити, що на даний момент не всі перераховані кошти дійшли до своїх адресатів. Що стосується банків, то їм вдалося перевести на рахунки пенсіонерів всі 100% отриманої від Пенсійного фонду суми. А от «Укрпошта» наразі доставила лише трохи більше 60% грошей, призначених на виплату пенсій.

Невтішна статистика доставки пенсій є результатом надзвичайно складної ситуації в деяких регіонах країни. Зокрема в тимчасово окупованому росіянами Херсоні не всім пенсіонерам вдалося отримати навіть березневі виплати.

Ще однією причиною не надто успішної виплати пенсій є масовий переїзд громадян із небезпечних територій країни, де наразі ведуться активні бойові дії. У Пенсійному фонді України на сьогоднішній день зафіксовано вже понад 10 тис. запитів від пенсіонерів на зміну адреси для отримання пенсії. З їх числа близько 3,4 тис. громадян змінили відділення «Укрпошти», де бажають отримувати пенсію. Решта майже 5,6 тис. осіб оформили переказ пенсійних коштів за кордон через міжнародну систему платежів державного Ощадбанку.

Нагадаємо, що у зв’язку зі складною ситуацією в країні Ощадбанк зголосився видавати пенсії українським пенсіонерам без карток, лише за наявності документів. Тобто навіть громадяни похилого віку, що раніше отримували свої виплати через «Укрпошту», тепер можуть забирати пенсію у Ощадбанку.

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