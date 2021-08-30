Нищая старость: кто из украинцев не заслуживает пенсии

Сорокалетние украинцы могут остаться без пенсии. Именно так считает Министр финансов Украины Сергей Марченко. Почему же гражданам среднего возраста стоит бояться выхода на заслуженный отдых, и как обезопасить себя от бедной старости?





По словам главы Минфина, уже через несколько десятков лет государство будет не в состоянии обеспечить всех своих пенсионеров. Тенденция к старению нации постепенно приведет к тому, что на одного работающего украинца будет приходиться по 3-4 пенсионера. Поэтому по солидарной пенсионной системе государство не сможет обеспечить ежемесячными выплатами каждого из них.

Но выход существует. Министр, который является давним сторонником идеи обеспечения пенсионеров за счет накопительных фондов, предлагает сорокалетним гражданам уже сейчас задуматься о сбережениях на старость. Марченко утверждает, что накопительная система – единственный способ обезопасить себя от нищей старости. А если начать инвестировать в свое будущее уже сейчас, за 20-25 лет еще удастся накопить немалую сумму для выхода на заслуженный отдых.

Глава Минфина рассказал, что внедрение накопительной системы пенсионного обеспечения в Украине уже не за горами. Государство постепенно шагает в этом направлении. Поэтому молодежи остается или ждать утверждения правительством накопительных пенсионных фондов, или же подыскивать для себя такой фонд уже сейчас.

На самом деле в Украине большая часть населения уже поддерживает идею инвестирования в обеспеченную старость. Однако люди не знают наверняка, как правильно вложить свои средства, чтобы через несколько десятков лет получить с них ожидаемые дивиденды.

Чтобы сориентировать украинцев в направлении целесообразного инвестирования, правительство как раз разрабатывает систему взносов. Известно, что вклад в будущую пенсию будет осуществляться в виде 1% от Единого социального взноса гражданина, и 1% из бюджетных средств. Программу планируют в ближайшее время утвердить на государственном уровне и заложить расходы на нее в бюджет.