Приват ввів обмеження на кількість переказів з карток: решту будуть блокувати

Скарги українців на популярні сервіси ПриватБанку останнім часом стали не рідкістю. Однак нещодавно цілий шквал гнівних коментарів в адресу фінустанови спричинила проблема зі здавалось би найпростішою послугою. Чим цього разу завинив ПриватБанк перед своїми клієнтами?





Виявляється фінустанова без жодного попередження ввела обмеження на переказ коштів. Відтепер кількість таких операцій для власників карток фізичної особи не повинні перевищувати 100. Більшість клієнтів банку дізналися про такі умови цілком випадково. Послугу переказу просто заблокували, а клієнтам повідомили, що можливість здійснювати відправку коштів на інші картки відновиться вже з 1-го числа наступного місяця.

Можливо масових скарг вдалося б уникнути. Однак свою обіцянку банк не виконав. Заблокувавши послугу переказу між картками у серпні, з 1 вересня її відновили далеко не усім клієнтам. Тож українці вирішили звернутися за допомогою до державних інстанцій, та залишили кілька гнівних коментарів на сайті Мінфіну.

Одному з клієнтів, що поскаржився на сервіс ПриватБанку на порталі державної структури, все ж повернули можливість перераховувати кошти з власної картки. Інша ж власниця рахунку у фінустанові так і не отримала можливості знову вільно розпоряджатися своїми грішми.

«Не зважаючи на мої скарги, банк так і не відновив функцію переведення коштів. Хоча це мало статися ще 1-го вересня. Причину співробітники банку пояснити не змогли. Спілкувалась вже з кількома операторами служби підтримки, і всі вони пояснюють мені ситуацію по-різному. Набрали некваліфікованих працівників, які взагалі не допомагають вирішити проблему!», – розповіла жінка.

Варто відзначити, що картки, призначені для фізичних осіб, тобто звичайних громадян, не розраховані на використання у комерційних цілях. Для здійснення великої кількості грошових переказів потрібно відкривати картку ФОПа, яка не має вищезгаданих обмежень.