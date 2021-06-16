У в’язницю за Windows 10: в Україні взялись за піратів

Кабінет міністрів України днями схвалив законопроєкт, згідно з яким покарання за плагіат та порушення авторського права стане значно жорсткішим. Відтепер порушникам загрожуватиме не лише адміністративна, а навіть кримінальна відповідальність.





Законопроєкт Про авторське право та суміжні права був погоджений Кабміном 9 червня 2021 року. Запровадження таких змін до законодавства покликане не лише захистити права науковців та митців, але й наблизитися ще принаймні на крок до цінностей країн ЄС.

Даний закон передбачає такі нововведення:

посилення відповідальності, як адміністративної, так і кримінальної, для порушників авторського та суміжних прав;

введення кримінальної відповідальності за фінансове сприяння піратству;

кримінальна справа буде провадитися у вигляді приватного звинувачення у фінансуванні порушення авторського права та плагіату.

Штрафи за крадіжку авторського продукту, як то копія фільму чи навіть встановлення неліцензійної операційної системи на комп’ютер, будуть тепер справді значними. Що вже казати про осіб, які фінансують плагіат чи розповсюджують продукти-порушники авторського права.

Зокрема у новому законі пропонується штрафувати порушників авторського права на суму від 50 до 300 неоподатковуваних мінімальних доходів (НМД). А це у свою чергу відповідає сумі від 850 до 5100 гривень. Незаконна продукція, звісно, буде конфісковуватися у повному обсязі, разом з обладнанням піратів, з допомогою якого власне і здійснювалося правопорушення.

Щодо кримінальної відповідальності, тут також пропонується грошовий штраф. Але й виправні роботи та в’язниця злісним порушникам також загрожують. Отож для тих, кого упіймали на порушенні авторського права, або ж безпосередньому його фінансуванні, визначено штрафну суму від 300 до 1000 неоподатковуваних мінімумів. У грошовому еквіваленті таке покарання становить від 5100 до 17000 гривень.

Можливе й призначення зловмиснику виправних робіт із максимальним строком 2 роки. Найбільший можливий термін перебування за ґратами для плагіаторів також дорівнює 2 рокам.