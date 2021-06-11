Українців хочуть змусити не купувати речі за кордоном: ціни злетять

Кабінет міністрів України днями порекомендував парламентарям дещо змінити Митне законодавство та знизити ліміт на ввезення товарів з-за кордону без сплати мита. Відповідний законопроект було подано Кабміном до Верховної Ради у середу, 9 червня.





Згідно із законодавчими новаціями, запропонованими урядом, безмитне ввезення товарів буде обмежуватися сумою 430 євро, замість актуального ліміту 1000 євро. Таке правило буде діяти для усіх товарів, що проходять через пункти пропуску для морського та повітряного сполучення, і перевозяться у якості ручної поклажі або багажу.

Що стосується контрольно-пропускних пунктів для автомобільного чи залізничного транспорту, то вони будуть дозволяти ввезення без сплати податку товарів на суму до 300 євро, замість звичних 500 євро.

Такі заходи уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль пояснює адаптацією державного законодавства до правил та процедур, що передбачаються договором про асоціацію із Євросоюзом.

Водночас серед запропонованих змін є й деякі пом’якшення до актуального законодавства. До прикладу, за ввезення різноманітного обладнання та пристроїв наукового характеру податок сплачувати не доведеться. Єдина умова – застосування вищевказаного обладнання не повинно мати комерційний характер. Таким чином держава підтримає розвиток освіти та науки в країні.

Безмитне ввезення обладнання дозволять і підприємствам, що переміщують свої виробничі потужності на територію нашої держави. Адже відкриття бізнесу з іноземним капіталом не лише покращить стан економіки, а й створить нові робочі місця для українців.